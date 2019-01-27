ولایت فقیه رکن توسعه انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام ناصرشکریان امیری صبح یکشنبه در همایش طلایه داران فاطمی ویژه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مجتمع فرهنگی کوثر بابلسر برگزار شد ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران درهای پیشرفت و توسعه را به روی ملت مسلمان ایران گشود و بسیاری از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی در سایه اعتماد به باور ما می توانیم شکل گرفت و امروز توسعه و پیشرفت های علمی ایران حاصل مجاهدت های جوانان و دانشمندان غیور این مرز و بوم است که چشم جهانیان را به خود خیره کرده است.

وی در ادامه با اشاره به ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و همزمانی آن با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، افزود: حضرت زهرا سلام الله علیها در دفاع از حریم امامت و ولایت از جان خود هم دریغ نکرد و این بانوی بزرگ اسلام الگویی برای همه مسلمانان جهان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به نفوذ و محبوبیت جمهوری اسلامی در بین کشورهای منطقه و حتی جهان اشاره و تصریح کرد : جمهوری اسلامی با تکیه بر باورهای دینی، اصول و مبانی گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف سیاسی و بین المللی نقش تعیین کننده و اثرگذار در منطقه و حتی جهان دارد و این به برکت پیروزی انقلاب اسلامی است که باید قدردان آن باشیم.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری در ادامه به موضوع اهمیت تبلیغ در حوزه دین در جامعه پرداخت و یادآور شد: امروز جمهوری اسلامی و خصوصا ولایت فقیه مورد هجمه های مختلف دشمنان استکباری و برخی عناصر خودفروخته داخلی مواجه است که با این دروغ پراکنی ها و شایعه سازی ها درصدد تهی کردن باورهای دینی و ضعیف نشان دادن جمهوری اسلامی در عرصه حکومت داری است که باید با آن مقابله کرد و همه کسانی که دارای تریبون و جایگاه ویژه ای هستند باید خدمات و دستاوردهای بی بدیل و بی شمار انقلاب اسلامی را تبیین کنند و در مقابل این هجمه ها روشنگری و اطلاع رسانی کنند.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص افول ایالات متحده امریکا اشاره و بیان داشت : قدرت های استکباری در حال فروپاشی هستند و این وعده و نصرت الهی است زیرا در گذشته و در جنگ هشت ساله دفاع مقدس و امروز در بحران های منطقه به ویژه در عراق و سوریه به اذهان خود آمریکایی ها و متحدانش جمهوری اسلامی و نقش حضور رزمندگان جبهه مقاومت به ویژه دلاور مردان جمهوری اسلامی باعث شده است که میلیاردها دلار هزینه آن ها در منطقه بی ارزش و جمهوری اسلامی نقش فرامنطقه ای پیدا کند که حضور جمهوری اسلامی را تعیین کننده و اثرگذار ببینند.

استاد حوزه های علمیه و دانشگاه های مازندران در پایان با اشاره به وجود برخی مشکلات و معضلات در حوزه اقتصادی و رفاهی و ایجاد فشارهای اقتصادی و وجود تحریم های ظالمانه ، خاطر نشان کرد : برخی ها تلاش می کنند که مشکلات کشور را به وجود این تحریم ها و فشارهای اقتصادی دشمن گره بزنند ولی اینگونه نیست و بسیاری از این مشکلات نتیجه عملکرد ضعیف برخی عناصر داخلی است و اینگونه مشکلات خللی در ایمان و اراده مردم نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد نمی کند و قطعا راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه امسال باشکوه تر و پر شورتر از همیشه برگزار خواهد شد.