می خواهیم جوامع محلی ازمنافع کارکردها و خدمات تالاب ها منتفع شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل آبشت مدیر طرح بینالمللی حفاظت از تالابها در نشست خبری روز جهانی تالابها گفت: برای ۱۴ تالاب مهم کشور برنامه مدیریت تهیه کردیم که بخشی از موضوع مربوط به این برنامه به مشارکت مردم باز می گردد. جامعه محلی از همان ابتدا در فرایند برنامهریزی ها نیز دخیل بود.
ابوالفضل آبشت افزود: موضوعی که به عنوان یک پروژه بینالمللی روی آن خیلی کار میکنیم این است که جوامع محلی از منافع کارکردها و خدمات یک تالاب به لحاظ اقتصادی منتفع شوند.
وی تصریح کرد: «پرداخت برای خدمات اکوسیستمی» از جمله ابزارهای اقتصاد محیط زیست است که اکنون در تالاب کانی برازان از تالابهای اقماری حوضه آبریز دریاچه ارومیه آن را اجرا میکنیم.
مدیر طرح بینالمللی حفاظت از تالابها تأکید کرد: یکی از ۶ اولویتی که آنجا درآمده موضوع کیفیت آب است. آبی که از سد مهاباد وارد تالاب میشود در مسیر به شدت آلوده میشود و این را از طریق مشارکت جامعه محلی پیگیری میکنیم. ۴۷ کشاورز آنجا فعالیت میکنند که تلاش میکنیم برای آنها فعالیتها و معیشتهایی همچون آبزیپروری و گردشگری را فراهم میکنیم به شرط آنکه از فعالیت منجر به آلوده شدن آب تالاب خودداری کنند.
آبشت گفت: کار بزرگ دیگری که پنج سال است با حمایت ژاپن انجام میدهیم آن است که پنج هزار کشاورز دور تا دور دریاچه ارومیه را مجهز به تکنیکهایی برای کاهش مصرف آب میکنیم بدون اینکه بار مالی زیادی برایشان داشته باشد.
وی تصریح کرد: با اینکه ۸۵ درصد منابع مالی را در اختیارشان میگذاریم خیلیها وارد کارزار آبیاری نوین نمیشوند ولی تلاش میکنیم این ۵ هزار کشاورز را به تکنیکهایی که برخی از آنها اتفاقاً از قبل هم موجود بوده است، مجهز کنیم. گاهی با این روشها ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش مصرف آب حاصل میشود که برای خود کشاورزان و حتی جهاد کشاورزی هم باورنکردنی است.
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