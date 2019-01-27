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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پلمب ۴ واحد صنفی متخلف در تاکستان

پلمب ۴ واحد صنفی متخلف در تاکستان

قزوین- سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان از پلمب ۴ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ کورش عزیزی در گفتگو با خبرنگار  مهر اظهار کرد: به منظور ارتقای امنیت اجتماعی و جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم صنفی، طرح کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی و اماکن عمومی این شهرستان توسط پلیس امنیت عمومی این فرماندهی اجرا شد.

این مقام انتظامی افزود: در همین رابطه مأموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس از ۳۰ واحد صنفی در سطح شهرستان بازدید کردند و نسبت به توجیه، ارشاد و آگاه سازی متصدیان واحد ها در محل اقدام کردند.

سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان بیان کرد: در ادامه بازدید ۴ واحد صنفی به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اماکن عمومی پلمب شدند.

سرهنگ عزیزی خاطر نشان کرد : پلیس با هدف کاهش ناهنجاری های اجتماعی اقدامات کنترلی و نظارتی خود را در روز های پایانی سال بر واحدهای صنفی تشدید خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، مراتب را از طریق سامانه فوریت های پلیس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4524831

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