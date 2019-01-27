به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل حراست استانداری سمنان بابیان اینکه در ۴۰ سالگی و ورود به دهه پنجم عمر بابرکت انقلاب اسلامی، امیدواریم با طراوت و سرزندگی شاهد شکوفایی نظام باشیم و از خون شهدا حراست کنیم، تأکید کرد: کارکنان حراست وظیفه سنگینی را بر عهدهدارند، حفاظت کارکنان و حراست از نیروها و کارکنان سازمان هم در جذب و هم در انتصاب به سمتهای بالاتر که باید صلاحیتهای عمومی را کسب کنند، حفاظت و حراست از کارکنان که در مدت خدمت، اشتباه و خطا و انحراف پیدا نکند از وظایف دستگاه حراستی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: حفاظت و حراست از اسناد طبقهبندیشده، طبقهبندی اسناد جز وظایف جدی حراست است که باید با دقت و نظم از آن مراقبت شود.
استاندار سمنان همچنین گفت: حفاظت فیزیکی و محل کار باید از هر نظر حراست و از دستگاهها و تجهیزات حفاظت صورت گیرد و در صورت وجود محدودیت منعکسشده تا مشکل رفع شود.
آشناگر بیان کرد: قصد داریم جابجاییها برحسب شایستهسالاری باشد و تغییرات هم در حد ضرورت و برای پیشرفت و بهبود امور صورت پذیرد.
حسن مبیّن مدیرکل جدید حراست استانداری سمنان نیز در این نشست گفت: انتظار تعامل، همکاری و موفقیت حاصل نخواهد شد مگر با همدلی و همکاری، خرد جمعی و مدیریت مشارکتی که جزو برنامههای حراست خواهد بود تا گامهای مثبت سازنده برداریم لذا از همه ظرفیتها بهره بگیریم و برنامههای راهبردی وزارت کشور سرلوحه کار ما خواهد بود.
وی افزود: صیانت از دستاوردهای نظام که از تاکیدات مقام معظم رهبری است و بهرهگیری از سرمایه مادی و معنوی استان از اهم امور است که مورد توجه قرار خواهد گرفت.
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