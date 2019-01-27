راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال رفراندوم ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی پیش از ظهر یکشنبه در در آیین «رسانه، چهل سالگی انقلاب و خدمات دولت» طی سخنانی گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب به دلیل مغایرت اهداف انقلاب اسلامی با مستکبران جهان دشمنی های زورگویان با انقلاب اسلامی آغاز شد و انقلاب مورد هجمه استکبار جهانی قرار گرفت و هیچ مقطعی ما از توطئه های مستکبران جهان به سرکردگی آمریکا در امان نبودیم، انواع و اقسام تحریم های آمریکا از حربه های مخالفت آمریکا با اهداف انقلاب اسلامی است.

استاندار تهران با بیان این که به برکت تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری و همراهی مردم بر این تحریم ها غلبه می کنیم، گفت: انقلاب اسلامی به برکت اندیشه های امام مطلع فجر را در عرصه های سیاسی برای آزادیخواهان جهان گشوده است.

وی نقش رسانه ها در انتقال واقعیت های موجود در جامعه اعم از بیان نقاط قوت و ضعف را بی بدیل دانست و گفت: از بدو انقلاب شرایطی مهیا شد که رسانه ها رشد کیفی خوبی داشته اند، کسی نمی تواند نقش رسانه ها در شفاف سازی و کاهش فساد را انکار کند.

نماینده عالی دولت در استان تهران با بیان این که مسئولین در مسیر حرکت خدمت خود نیاز به تلنگر دارند، گفت: این تلنگر کار رسانه ها است، رسانه ها در آگاه سازی مسئولان برای کاهش تصمیمات اشتباه اثر گذارند.

محسنی بندپی گفت:ایجاد جنگ روانی و به تبع آن مایوس کردن مردم از انقلاب از اهداف آمریکا است و وحدت در شرایط فعلی راهگشا است و وحدت نه به این معنا که همه مثل هم فکر کنیم، بلکه در سه رکن استقلال آزادی و جمهوری اسلامی باهم وحدت داشته باشیم.

وی با اشاره به کارشکنی های استکبار در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی گفت: تلاش استکبار بر این است که در ۱۹ بهمن از سراسر دنیا معاندین نظام را جمع کنند و راهپیمایی ۲۲ بهمن را تحت الشعاع قرار دهند، راهپیمایی امسال رفراندوم ملت ایران و نه گفتن به تحریم های آمریکا است.

استاندار تهران گفت: واقعیت این است که مهم ترین هدف دولت تدبیر و امید برقراری عدالت در جامعه است، اگر گرفتاری را از زندگی مردم رفع کنیم در این صورت می توانیم ادعا کنیم که عدالت را برقرار کرده ایم.

وی با بیان این که در اوج درآمدهای نفتی کمترین پرداختی را به خانوارهای کم برخوردار داشتیم، گفت: در این دولت این مستمری ها با حمایت مجلس افزایش سه برابری داشته است و در سال ۹۸ هم افزایش خانوارهای مستمری بگیر را در دستور کار داریم، که همین اقدامات با همکاری مجلس برای اشتغال در شهر در دستور کار قرار دارد.

محسنی بندپی گفت: اولویت اصلی ما در استان تهران زیست پذیر کردن تهران برای شهروندان است و توجه به شهرستان های استان با نگاهی عدالت محور اولویت دوم ما در استان است و سرعت اقدام و عمل مدیران کل دستگاه های اجرایی استان باید افزایش پیدا کند.