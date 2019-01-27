۶ هکتار از اراضی دولتی دامغان رفع تصرف شد

مهدی هراتی در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از وظایف یگان حفاظت اداره مسکن و شهرسازی به عنوان ضابط قضایی را پیگیری و شناسایی اراضی دولتی و رفع تصرف از دست متخلفان و سودجویان دانست و ابراز داشت: طی یک سال گذشته تاکنون شش هکتار از اراضی دولتی در دامغان رفع تصرف شد.

وی ارزش ریالی اراضی رفع تصرف‌شده دامغان را دو میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: در همین راستا سه فقره پرونده تخلف تصرف اراضی دولتی در این شهرستان تشکیل شد که پس از صدور رای از سوی محاکم قضایی نسبت به رفع تصرف آن‌ها اقدام می‌شود.

سرپرست مسکن و شهرسازی دامغان از تحویل موقت پروژه ندامتگاه عمومی این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت ۲۲ هزار و ۷۹۵ متر مربع از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی سمنان به عنوان مجری از سال ۸۸ و بااعتبار شش میلیارد تومان در دست‌ساخت بود که ماه گذشته به بهره‌بردار پروژه اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تحویل موقت شد.

هراتی در ادامه تصریح کرد: بر اساس جلسه مشترکی با حضور مسئولانی از استانداری سمنان، فرماندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی دامغان در محل پروژه ندامتگاه عمومی در حال احداث تشکیل و مقرر شد دستگاه‌های خدمات رسان شامل برق، آب، گاز و مخابرات کار واگذاری انشعابات و خطوط راه به انجام برسانند تا این پروژه به صورت کامل افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گیرد و ندامتگاه عمومی دامغان از داخل شهر به مکان جدید منتقل شود.

وی در سئوالی پیرامون دلایل عدم پیشرفت احداث ساختمان هواشناسی شهر دیباج دامغان، اضافه کرد: این طرح در حال حاضر ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که به دلیل عدم تامین اعتبار ۳۰۰ میلیون تومانی این موضوع مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان قرار نگرفت که امیدواریم این مشکل به‌زودی برطرف تا این پروژه تکمیل و به بهره‌برداری نهایی برسد.