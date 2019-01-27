سرپرست دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری سمنان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، طی حکمی از سوی علیرضا آشناگر استاندار سمنان، محمد حسین همتی با حفظ سمت در شورای مبارزه با مواد مخدر استان به عنوان سرپرست دفترامور اتباع و مهاجران خارجی استانداری منصوب شد.

در حکم انتصاب همتی آمده است: با عنایت به تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ با حفظ سمت، به عنوان سرپرست دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری سمنان منصوب می شوید، امید است با استعانت از خداوند متعال تحت توجهات حضرت ولیعصر (عج) و پیروی از منویات مقام معظم رهبری در چارچوب برنامه ها و سیاست های دولت تدبیر و امید در انجام وظایف و ماموریت های محوله موفق و موید باشید.

محمد حسین همتی هم اکنون مسئولیت دبیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان را نیز بر عهده دارد.

امروز همچنین مدیرکل جدید حراست استانداری سمنان نیز معارفه شد تا سومین تغییر در استانداری سمنان طی یک هفته اخیر پس از مدیریت روابط عمومی را شاهد باشیم.