اجلاسیه کنگره ۶۵۰۰ شهید کرمان ۲۷ بهمن ماه کلید می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه صبح یکشنبه در جلسه کمیته های کنگره ۶۵۰۰ شهید استان کرمان ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) بیان داشت: در آستانه دهه فجر و ایام شکوهمند انقلاب اسلامی هستیم که امیدوارم برنامههای مربوط به این ایام توسط همه مسئولان و دستگاهها انشاالله به درستی به بدنه جامعه منتقل شود.
وی افزود: از زحمات ارزشمند تمامی کمیتهها تشکر میکنم و امیدوارم همه این تلاشها ذخیره آخرت شود.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: کار برجستهای که در این برنامه وجود داشت و مجموعه راهکارها که از مهرماه سال گذشته کار شد در همان راستا بود که نشاندهنده احساس صمیمیت و تکلیفی که نسبت به شهدا داشتیم که در یک پروژه همدل دست به دست هم دادیم به صورتی بسیاری از مسئولان کشوری اذعان دارند که این کنگره با همه کنگرهها متفاوت است که نشاندهنده تلاش همه کمیتهها است.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان افزود: سنگ بنایی که در ابتدای کار گذاشتیم قرار بر این شد که این کنگره را ادامه دهیم زیرا یکی از اشکالات بقیه کنگرهها این بود که بعد از اتمام کنگره کار دیگر تمام میشد. در رابطه با برگزاری این کنگره باید با دوستان به یک نتیجه برسیم که بعد از اتمام کنگره باید به چه شکل کار را دنبال کنیم.
سردار ابوحمزه یادآور شد: معمول به این است که ستاد کنگرهها دیداری با رهبر انقلاب داشته باشند تا مجموعه تولیدات کنگره ارائه شود و رهبر معظم انقلاب با مسئولان مربوطه دیدار داشته باشند.
وی افزود: نکته دوم نماینده ولی فقیه در استان و هم استاندار و دبیر ستاد کنگره باید به رهبر گزارش دهند که این ۲۰ واحد گزارشهای خود را و نکات محوری خود را مشخص کنند تا پس از جمعبندی به اطلاع برسد. همچنین کمیتهها موظفند برنامهها را تا تاریخ ۲۲ بهمن ارائه کنند تا برای کسب نظر مقام معظم رهبری به بیت رهبری ارسال شود که امیدوارم یک کار فاخر در استان کرمان اجرا شود.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان ابراز داشت: ۵۸ محور از سخنرانیهایش مقام معظم رهبری در ارتباط با شهدا جمعآوری شده که از این تعداد شش راهبرد در خصوص کنگره شهدای کرمان در نظر گرفته شده و در دستور کار قرار دارد.
سردار ابوحمزه گفت: ۲۰ کمیته در زیرگروه ستاد کنگره تشکیل شده که تا به حال ۹۲ برنامه را ارائه کردند که این برنامهها با موضوعیت سخنرانیهای رهبر انقلاب است که تا دهم بهمن ماه مجموعا جمعآوری و بررسی خواهند شد.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: از ۲۷ بهمن ماه مجموعه فصل شیدایی در کرمان به عنوان اولین برنامه اجرایی کنگره، آغاز به کار خواهد کرد و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد.
وی ادامه داد: همچنین در این ایام افتتاح نمایشگاه کتاب دفاع مقدس، روزشمار اجلاسیه، سالگرد شهدای غدیر، یادواره شهدای فرهنگی، تجلیل از شهدای زن استان، گردهمایی رزمندگان، افتتاح گلزار شهدا و برگزاری اجلاسیه اصلی کنگره که در مصلی امام علی (ع) برگزار میشود را خواهیم داشت.
وی یادآور شد: از جمله برنامههای جنبی کنگره میتوان به تهیه جهیزیه، احداث مسکن برای مددجویان، درمان و ویزیت رایگان مردم مناطق محروم استان اشاره کرد.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان ابراز داشت: در ابتدای برنامهریزی برای این کنگره قرار بر این بود برنامهها در سطح استان تدارک دیده شود در همین راستا در شهرستانهای مختلف یادواره شهدا برگزار خواهد شد.
وی افزود: با تقسیم فعالیتها در کمیتهها تلاش کردیم تا از تمام ظرفیتهای موجود بهره ببریم اما جهتگیری اصلی ما بر روی جوانان و نوجوانان است زیرا اینها آیندهسازان نظام هستند و هر چه بر روی آنها کار شود بعدها اثرات و برکات آن مشخص میشود.
سردار ابوحمزه گفت: در حال حاضر ۷۴۶ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در حال ساخت است.
وی یادآور شد: ایثار، اخلاص و شهادت از ویژگیهای شهدا در طی دفاع مقدس بوده لذا برگزاری کنگره ۶۵۰۰ شهید تنها به این مراسم ختم نمیشود و در اسفند ماه نیز برنامههای ما همچنان ادامه خواهد داشت.
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