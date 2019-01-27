عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی رمز موفقیت در جنگ اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی جعفری صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی اظهار کرد: قبل از انقلاب اسلامی فروش نفت در حدود ۵.۵ میلیون بشکه نقت بود ولی این ثروت حاصل از فروش صرف خدمت رسانی به مردم نمی‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی بیان کرد: این درآمدها صرف نظامی‌گری و دفاع از منافع اسرائیل و آمریکا در منطقه می‌شد و در خراسان جنوبی نیز شاهد وضعیت بسیار نامطلوب زیر ساخت‌ها بودیم.

جعفری با اشاره به اینکه قبل از انقلاب در خراسان‌جنوبی تنها ۶-۷ روستا برقدار بود، ادامه داد: این در حالی است که اکنون در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از روستاها از نعمت برق، گاز، تلفن ثابت و راه آسفالته برخوردار هستند.

وی افزود: این خدمت‌رسانی ها در شرایطی صورت گرفت که به واسطه توطئه‌های معاندان و دشمنان بعد از انقلاب اسلامی فروش نفت ایران به حدود یک پنجم قبل از انقلاب کاهش پیدا کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی گفت: از طرف دیگر بعد از انقلاب مردم‌سالاری دینی در کشور محقق و همه مشکلات با مراجعه به مردم و وحدت همه آحاد جامعه حل شد که نمونه آن را در هشت سال دفاع مقدس دیدیم.

جعفری با اشاره به اینکه خطر قرمز ما خدمت‌رسانی به مردم است، اظهار کرد: با رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جنگ اقتصادی دشمن نیز در نهایت به نفع ملت ایران پایان می یابد.

وی یادآور شد: امیدواریم بیش از گذشته در مواردی چون مبارزه با قاچاق و شفافیت اقتصادی به موفقیت برسیم.