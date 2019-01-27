به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهارمین دو سالانه بین المللی کارتون کتاب و رونمایی از کتاب آثار سومین دوره آن ساعتی پیش در ساختمان مرکزی نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد.

در ابتدای این برنامه هادی ناصری مدیر روابط عمومی نهاد کتابخانه ها به بیان توضیحاتی درباره فعالیت های ترویجی این نهاد پرداخت.

سخنران بعدی این برنامه مهدی رمضانی معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه ها بود که گفت: نهاد در کنار فعالیت های ماموریتی خود اقدامات و برنامه های ترویجی هم دارد که به صورت متمرکز و غیرمتمرکز انجام می شوند؛ اعم از جشنواره هایی مثل کتابخانه رضوی، روز کتابدار و هفته کتاب. یکی ازاقدامات نهاد که به صورت پایدار درآمده همین جشنواره کارتون کتاب است و اگر سال های اول و دوم قرار بود این جشنواره عرضه و معرفی کند امسال جریان ساز و توقع ساز است.

وی افزود: ما در نهاد در گام و حرکت اول به دنبال تولید آثار و ورود به حوزه های تصدی گر نیستیم. وقتی بحث مخاطب و ترویج آثار هنری برای مخاطب می شود از آن سیاست گذاری اصلی مان فاصله می گیریم و به این نتیجه می گیریم که به این حوزه ورود و سرمایه ای را صرفش کنیم. جشنواره کارتون کتاب در راستای همین موضوع تبیین و توجیه می شود. خود لوکیشن کتابخانه هم این ظرفیت را دارد که به کارتون کتاب اضافه شود و دوستان ما در نهاد در آینده به این موضوع خواهند پرداخت چون کتاب بستر اصلی شکل گیری فرآیندهای فرهنگی است.

معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه ها در ادامه گفت: هفته آینده افتتاح بزرگترین کتابخانه مرکزی کشور را همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی در مشهد خواهیم داشت. البته این مساله کاملا اتفاقی است و اصلا بنا نیست بخواهیم با اعداد مقدس سازی کنیم اما این کتابخانه چهلمین کتابخانه ای است که در نهاد کتابخانه ها به نام امام خمینی نام گذاری می شود. کتابخانه مرکزی مشهد جزو کتابخانه های نسل جدید نهاد است و تا الان چنین کتابخانه ای با چنین امکاناتی نداشته ایم از جمله دو سالن مطالعه ۳۰۰ متری، مخزن پیشرفته در زیرزمین، بخش VIP، بخش مفصل کودک و مهد کتاب و همچنین یک طبقه شامل خدمات رفاهی، فروشگاه، آمفی تئاتر، گالری، دولت الکترونیک و ...

رمضانی گفت: در حال حاضر جشنواره قصه گویی نهاد کتابخانه ها در حال برگزاری است که بعد از برگزاری منطقه ای در سال آینده در سطح ملی برگزار می شود. سابقه این جشنواره در کانون پرورش فکری وجود داشت اما نهاد هم وارد این کار شد و هدف اصلی اش افزایش مهارت کتابداران در قصه گویی است. طرح ۴۰ قلم هم داشتیم که در حال برگزاری است، درباره این طرح باید بگویم وقتی به مرحله انتخاب می رسیم و می خواهیم تعدادی از نویسندگان را از حیث دستاورد انتخاب کنیم محدود می شویم چون نمی توانیم همه را انتخاب کنیم. اما همین که نویسندگان معروف در شهرستان ها و بعضا زادگاه شان حضور پیدا می کنند و بین مردم می روند اتفاق مبارکی است.

در ادامه این نشست مسعود شجاعی طباطبایی دبیر جشنواره کارتون کتاب گفت: فراخوان این دوره هفتم شهریور امسال منتشر شد، امسال در چهارمین دوره به واسطه اتفاقات خوب دوره های پیش، نظم و انجام تعهدات و تعامل با هنرمندان داخل و خارج این انتظار می رفت که کشورهای مختلف در دوره فعلی حضور پیدا کنند به این ترتیب در دوره چهارم از ۷۳ کشور شرکت کننده داشتیم. در مجموع ۷۳۳ نفر در جشنواره شرکت کردند و شمار کل آثار دو هزار و ۴۹ اثر است. از شرکت کنندگان ۲۳۷ نفر ایران و ۴۹۶ نفر خارجی هستند.

وی افزود: بیشترین شرکت‌کننده‌های خارجی از کشورهای ترکیه با ۸۰ نفر، اندونزی ۵۴ نفر، چین ۳۹ نفر، هند ۳۲ نفر و برزیل ۳۱ نفر هستند. بسیاری از چهره های شاخص عرصه کارتون و کاریکاتور در این دوره شرکت کرده اند از جمله میخاییل کنتوریس از کشور یونان که در سال ۲۰۱۸ به عنوان بهترین کاریکاتوریست اروپا انتخاب شد، همچنین جیتت کاستانا از اندونزی.

دبیر جشنواره کارتون کتاب درباره جوایز برگزیدگان این جشنواره گفت: جوایز امسال به یورو پرداخت می شود، به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۱۸۰۰، ۱۳۰۰ و ۹۰۰ یورو با لوح تقدیر اهدا می شود و همچنین ۵ جایزه ۴۰۰ یورویی هم برای نفرات بعدی در نظر گرفته شده است. داوران ایرانی این دوره سامان ترابی، علیرضا پاکدل و بهمن عبدی هستند که دو نفر اول نفرات اول دوره های سوم و دوم هستند. داوران خارجی این دوره هم میخاییل زلادکف از روسیه و میکاییل دمیرچی از ترکیه هستند.

در بخش دیگری از این نشست رمضانی در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: منابع ورودی نهاد کتابخانه ها مشخص است، ما کمکی از دولت و بخشی از درآمد شهرداری ها را به عنوان بودجه داریم و طبیعی است وقتی بودجه دولت یا درآمد شهرداری ها کم می شود این مساله شامل حال ما هم می شود اما منابع و کتاب هایی که در کتابخانه مرکزی یا کتابخانه های تهران گذاشته می شود در قفسه های کتابخانه دورترین روستای کشور هم قرار می گیرد. در دوره جدید مدیریت نهاد بحث انتخاب کتابدار مطرح و اجرا شد. تا به حال دو دوره این طرح انجام شده و دوره بعد اسفند ماه امسال برگزار می شود.

وی ادامه داد: درباره جشنواره قصه گویی باید به این نکته اشاره کنم از موازی کاری جلوگیری می کنیم البته هر کاری هم موازی کاری نیست ما آماده هم افزایی هستیم؛ بدون در نظر گرفتن تعصب سازمانی اما تکرار برنامه ای با تعویض نام که ضعف تر از آن برنامه اولیه برگزار شود خیلی جالب نیست. بیان فوتبالی اش این می شود که جشنواره قصه گویی ما در لیگ دسته یک قرار دارد و می خواهیم خودمان را آماده کنیم که به سطح لیگ برتر که کانون پرورش فکری برگزار می کند برسیم.

در بخش پایانی این مراسم علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: جشنواره کارتون کتاب از حیث آثاری که از کشورهای دیگر به آن می رسد قابل توجه ملاحظه است. از دغدغه صاحبان آثار متوجه می شویم که نگرانی هایی که در کشور ما وجود دارد و یک هنرمند آنها را می بیند ظاهرا تنها به کشور ما مربوط نمی شود و دغدغه های جهانی اند یعنی وقتی آثار هنرمندانی از اتریش، ترکیه و ... را می بینیم چنین دغدغه هایی در آنها وجود دارد.

وی افزود: این نگرانی درباره بخشی از فضای مجازی که ممکن است به مطالعه لطمه بزند وجود دارد، البته فضای مجازی مشکلی برای مطالعه ایجاد نمی کند اما نگرانی مورد نظر درباره آن بخشی است که به مسائل زودگذر و احساسی مربوط می شود.

مختارپور در پایان گفت: ما در انتشار و نمایش آثار شرکت کننده در جشنواره کارتون کتاب چندان موفق نبودیم و از اهالی رسانه و خبرنگاران می خواهیم کمک کنند تا این آثار و مفاهیم مربوط به ترویج کتاب بیشتر در معرض دید مردم قرار بگیرد.