  1. هنر
  2. تئاتر
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵

«مثل ماهی در خاک» در کرمان روی صحنه می رود

«مثل ماهی در خاک» در کرمان روی صحنه می رود

نمایش میدانی «مثل ماهی در خاک» از ۲۷ بهمن به مدت ۱۰ شب در شهر کرمان روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین اثر موسسه مهنّا که به قصه شهدای لشکر ۴۱ ثار الله درعملیات های کربلای ۴ و ۵ و همچنین عملیات والفجر ۸ می پردازد، از ۲۷ بهمن ماه میزبان مردم کرمان خواهد بود.

این نمایش که رشادت های غواصان شهید دوران دفاع مقدس در 3 عملیات کلیدی را روایت می کند، تمرین های هنروران و بازیگران خود را با حضور در یادمان شهدای غواص کربلای ۴ درحوزه هنری آغاز کرد.

مالک سراج، انوش معظمی، علی محمد رادمنش، فاطمه رادمنش، سید علی موسویان، هدی آهنگر، امیر علی زارعی، مینا محسنی نسب، علی نفیسی، حسام خلیل نژاد، علی فرحناک در این نمایش به ایفای نقش می پردازند و کوروش زارعی کارگردانی و علیرضا کوهفر نیز تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد.

پیش از این نمایش «خورشیدی که از حلب طلوع می‌کند» آخرین محصول موسسه مهنا با استقبال چندهزار نفری مخاطبان در کشور سوریه مواجه شد.

کد مطلب 4524867
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها