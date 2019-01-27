زنگ انقلاب در ۲۷۰۰ آموزشگاه خراسان جنوبی به صدا در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید جعفری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: انقلاب اسلامی به معنای تغییر وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران حاصل اندیشه و گفتار و رفتار شهروندان است، افزود: انقلاب اسلامی مفهومی است که ماهیت آن را ملت و حاکمیت ایجاد می کند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اگر امروز کاستی هایی وجود دارد قطعا به خود ملت برمی گردد، گفت: همواره باید در جهت حفظ انقلاب تلاش کنیم چراکه دشمنان لحظه به لحظه انقلاب اسلامی را تهدید می کنند.

وی با بیان اینکه در سال جاری بالغ بر ۱۷۰ هزار دانش آموز در سامانه های رسمی آموزش و پرورش خراسان جنوبی ثبت نام کرده اند، عنوان کرد: این داشن آموزان در دو هزار و ۷۵۲ مدرسه مشغول به تحصیل هستند.

جعفری با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۴ هزار و ۸۶ معلم در سطح استان مشغول به فعالیت هستند، بیان کرد: از مجموع معلمان شش هزار و ۸۲۲ نفر آقا و هفت هزار و ۲۸۴ نفر خانم هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴ دارالقرآن الکریم در سطح استان فعال است، اظهار داشت: یکی از گسترده ترین نمازهای جماعت از نظر کمی در آموزش و پرورش خراسان جنوبی انجام می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هم اکنون در بیش از یک هزار و ۷۰۰ آموزشگاه استان نماز جماعت برگزار می شود، افزود: در حال حاضر ۲۰ کانون فرهنگی و تربیتی در سطح استان فعال هستند.

وی با بیان اینکه امروزه ۱۲ پژوهش سرا در حال ارائه خدمات علمی به دانش آموزان استان هستند، گفت: در بدو پیروزی انقلاب اسلامی کمتر از پنج درصد مدارس مجهز به سیستم گرمایشی بوده اند در صورتی که امروزه ۷۵ درصد از کلاس های مدارس استان از سیستم گرمایشی مرکزی برخوردار هستند.

برگزاری ۳۴۰ عنوان برنامه در دهه فجر

جعفری با اشاره به اینکه امروزه ۳۰ نفر از فرهنگیان با درجه دکتری مشغول به تحصیل هستند که نشان از سطح ارتقاء علمی فرهنگیان استان دارد، عنوان کرد: هم اکنون در آموزش و پرورش استان دو هزار کودک افغانستانی از خدمات آموزشی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه ۷۸۷ کلاس ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در خراسان بزرگ امروزه به ۹ هزار و ۴۳۰ کلاس درس تنها در خراسان جنوبی رسیده است، اظهار داشت: در بدو انقلاب اسلامی سرانه ورزشی در خراسان بزرگ در حد صفر بوده است در صورتی که امروزه در آموزش و پرورش خراسان جنوبی ۵۶ صدم متر مربع سرانه ورزی وجود دارد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امروز تنها ۱۶ درصد از کلاس های موجود استان تخریبی هستند، بیان کرد: امروز دو هزار و ۵۰۰ کلاس درس هوشمند در سطح استان دایر است.

وی با بیان اینکه در بدو پیروزی انقلاب اسلامی تنها دو هنرستان در خراسان فعالیت می کردند که امروزه این هنرستان به ۱۲۵ مرکز افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: ایجاد و اجرای نهضت سوادآموزی، رشد پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی، توسعه مهارت آموزی، کسب بیش از یک هزار و ۵۰۰ رتبه در مسابقات مختلف، برپایی سوگواره شعر عاشورایی، برگزاری همایش ملی آموزش ابتدایی، برگزاری اجلاسیه ۴۳۵ شهید دانش آموز و فرهنگی، برگزاری ۴۰۰ یادواره شهید در مدارس استان و افتتاح مرکز آموزشی و فرهنگی امید از جمله موفقیت های آموزش و پرورش در سطح استان پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

جعفری با اشاره به اینکه در ایام دهه فجر ۳۴۰ برنامه شاخص و محوری ذیل کارگروه فرهنگیان و دانش آموزی برگزار خواهد شد، افزود: زنگ انقلاب در بیش از دو هزار و ۷۰۰ آموزشگاه استان در روز سیزدهم بهمن ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور ساعت ۹:۳۳ نواخته خواهد شد.