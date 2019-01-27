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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

لوله‌گذاری دریایی فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی تکمیل شد

لوله‌گذاری دریایی فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی تکمیل شد

مجری طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ٢٤ پارس جنوبی از تکمیل لوله‌گذاری بین دو سکوی اصلی ٢٣ و اقماری ٢٤B خبر داد و گفت: عملیات لوله‌گذاری دریایی این طرح به طول ٢٢٠ کیلومتر تکمیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت،  فرهاد ایزدجو گفت: عملیات لوله‌گذاری خط ٢٠ اینچ میان این دو موقعیت به طول ٧.٥ کیلومتر توسط شناور «سی‌مستر» و با موفقیت به پایان رسید.

به گفته وی، با تکمیل لوله‌گذاری میان این دو موقعیت، مجموع عملیات لوله‌گذاری دریایی طرح توسعه فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی به طول ٢٢٠ کیلومتر پایان یافت.

با اتصال این دو موقعیت به‌وسیله این خط لوله درون‌میدانی، منابع گازی سکوی اقماری B٢٤ پس از انتقال به موقعیت اصلی سکوی ٢٣ از طریق یک رشته خط لوله ٣٢ اینچ به طول ١٠٠ کیلومتر به پالایشگاه خشکی منتقل خواهد شد.

خط لوله اول فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی با بهره‌برداری از سکوی فاز ٢٢ عملیاتی شده و به بهره‌برداری رسیده است. همچنین عملیات لوله‌گذاری دریایی خط اتصال سکوی فاز ٢٣ این طرح به پالایشگاه خشکی و خط لوله ٤ اینچ انتقال گلایکول پالایشگاهی به سکوی این طرح تکمیل شده است.

کد مطلب 4524872

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