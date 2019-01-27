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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۰

در صحن علنی مجلس؛

نماینده مردم پارس آباد از پاسخ های وزیر نیرو قانع شد

نماینده مردم پارس آباد از پاسخ های وزیر نیرو قانع شد

نماینده مردم پارس آباد از پاسخ های وزیر نیرو در مورد مهار آب های مرزی و حفظ حق آبه داران قانع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال شکور پورحسین شقلان نماینده پارس آباد از وزیر نیرو در دستور کار قرار گرفت.

خلاصه سوالات به شرح زیر است:

۱-تحلیل، مطالعه جامع و اقدامات راهبردی جنابعالی در زمینه حق آبه داران چیست؟

۲-وزات نیرو به عنوان مرجعیت و تولیت امور آب مکلف به اجرای دقیق توزیع عادلانه آب به ویژه تبصره ذیل ماده ۱۸ در تسهیم آب ارس بوده، چرا رعایت نشده است؟

۳- در خصوص نحوه هزینه کرد منابع تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی و میزان دستیابی به اهداف مورد نظر در مهار آب های مرزی، توضیحات لازم را ارائه فرمائید.

پس از دفاعیات وزیر، نماینده پارس آباد اعلام کرد با توجه به جلساتی که با وزیر داریم این موضوع پیگیری خواهد شد و از پاسخ ها قانع شد.

این سوال به امضای ۷ نماینده استان اردبیل رسیده بود.

کد مطلب 4524873

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