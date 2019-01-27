سعید اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۲۳ مورد حریق و آتش‌سوزی طی یک ماه گذشته در سمنان به وقوع پیوسته است، ابراز داشت: بیشترین حریق با ۱۱ مورد به معابر، ساختمان‌های متروک، ضایعات و فضای سبز مربوط می‌شود و مابقی نظیر آتش‌سوزی خودرو، منازل مسکونی و تجاری رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص می‌دهد.

وی بابیان اینکه نیروهای آتش‌نشانی سمنان در ۵۶ مورد عملیات امداد و نجات حضور داشتند، اضافه کرد: بیشترین آمار این حوادث را با ۱۹ مورد حبس در کابین آسانسور شامل می‌شود که دلیل اصلی آن خاموشی برق، نقص فنی و عدم سرویس ماهانه است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان بابیان اینکه در مجموع آتش‌سوزی و عملیات‌های امداد و نجات ۷۹ نفر نجات یافتند، ابراز داشت: تعداد شش مورد از این حوادث آتش‌سوزی و امداد و نجات خارج از محدوده شهری به وقوع پیوست که توسط نیروی‌های عملیاتی به‌خوبی پوشش داده‌شده است.

اسماعیل پور بابیان اینکه طی یک ماه گذشته دو هزار و ۳۵۱ تماس تلفنی با ۱۲۵ برقرارشده است، تصریح کرد: از این میزان تماس با مجموع ۳۶ ساعت و ۳۵ دقیقه عملیات اطفاء، امداد و نجات و میانگین سه دقیقه و ۲۸ ثانیه زمان رسیدن به محل حادثه به کار خود پایان داده است.

وی اضافه کرد: در این مدت یک‌ماهه تعداد ۴۹۵نفر ساعت از آتش‌نشانان داوطلب، کارکنان ادارات، شرکت‌ها، موسسات دولتی و غیره دوره‌های آموزش مقدماتی را برای ارتقا فرهنگ ایمنی فراگرفتند.