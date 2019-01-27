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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۱

معاون صنعت معدن و تجارت استان سمنان:

۹۴۰۰ بازرسی از نانوایی‌های استان سمنان صورت گرفت

۹۴۰۰ بازرسی از نانوایی‌های استان سمنان صورت گرفت

سمنان - معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: ۹ هزار و ۴۱۰ مورد بازرسی از نانوایی‌های استان در طول ۱۰ ماهه سال ۹۷ توسط بازرسان این سازمان صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یحیایی صبح یکشنبه در نشست گزارش عملکرد واحد نظارت صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات ضمن بیان اینکه طی سال جاری ۴۷۴ مورد تخلف در واحدهای نانوایی استان ثبت‌شده است، تأکید کرد: این تخلفات در ۹ هزار و ۴۱۰ بازرسی که توسط بازرسان سازمان انجام‌شده، کشف و مسجل شده است.

وی بابیان اینکه هدف از بازرسی‌های صورت گرفته حمایت از حقوق مصرف‌کننده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان است، بیان کرد: افزایش نظارت و بازرسی‌ها از واحدهای نانوایی استان یکی از مصوبات شورای حقوق مصرف‌کننده در استان سمنان است که در طول آن با واحدهایی که قوانین نظام صنفی و مشتری مداری را رعایت نمی‌کنند برخورد می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه عرضه نان‌های بی‌کیفیت به مردم، وزن چانه و نان و موارد بهداشتی در کنار گران فروشی تخلفات آشکار حوزه آرد و نان هستند، گفت: ارزش ریالی ۴۷۴ پرونده تخلف نانوایی‌ها که در صنعت معدن استان ایجاد شده ۷۹۸ میلیون و ۳۵۹ هزار ریال است.

یحیایی با بیان اینکه این پرونده‌ها برای بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند، ابراز کرد: ارتقاء کیفیت نان و برگزاری گشت‌های مشترک بازرسی را از مهمترین اهداف کارگروه آرد و نان استان سمنان محسوب می شود.

وی افزود: اینگونه نیست که تمام هم و غم ما در حوزه برخورد با نانوایان باشد چرا که از ابتدای سالجاری تا کنون دو هزار نفر ساعت آموزش به نانوایان استان ارائه شده و پس از آن با متخلفان برخورد می شود.

کد مطلب 4524876

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