به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یحیایی صبح یکشنبه در نشست گزارش عملکرد واحد نظارت صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات ضمن بیان اینکه طی سال جاری ۴۷۴ مورد تخلف در واحدهای نانوایی استان ثبتشده است، تأکید کرد: این تخلفات در ۹ هزار و ۴۱۰ بازرسی که توسط بازرسان سازمان انجامشده، کشف و مسجل شده است.
وی بابیان اینکه هدف از بازرسیهای صورت گرفته حمایت از حقوق مصرفکننده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان است، بیان کرد: افزایش نظارت و بازرسیها از واحدهای نانوایی استان یکی از مصوبات شورای حقوق مصرفکننده در استان سمنان است که در طول آن با واحدهایی که قوانین نظام صنفی و مشتری مداری را رعایت نمیکنند برخورد میشود.
معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه عرضه نانهای بیکیفیت به مردم، وزن چانه و نان و موارد بهداشتی در کنار گران فروشی تخلفات آشکار حوزه آرد و نان هستند، گفت: ارزش ریالی ۴۷۴ پرونده تخلف نانواییها که در صنعت معدن استان ایجاد شده ۷۹۸ میلیون و ۳۵۹ هزار ریال است.
یحیایی با بیان اینکه این پروندهها برای بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند، ابراز کرد: ارتقاء کیفیت نان و برگزاری گشتهای مشترک بازرسی را از مهمترین اهداف کارگروه آرد و نان استان سمنان محسوب می شود.
وی افزود: اینگونه نیست که تمام هم و غم ما در حوزه برخورد با نانوایان باشد چرا که از ابتدای سالجاری تا کنون دو هزار نفر ساعت آموزش به نانوایان استان ارائه شده و پس از آن با متخلفان برخورد می شود.
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