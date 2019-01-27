به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یحیایی صبح یکشنبه در نشست گزارش عملکرد واحد نظارت صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات ضمن بیان اینکه طی سال جاری ۴۷۴ مورد تخلف در واحدهای نانوایی استان ثبت‌شده است، تأکید کرد: این تخلفات در ۹ هزار و ۴۱۰ بازرسی که توسط بازرسان سازمان انجام‌شده، کشف و مسجل شده است.

وی بابیان اینکه هدف از بازرسی‌های صورت گرفته حمایت از حقوق مصرف‌کننده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان است، بیان کرد: افزایش نظارت و بازرسی‌ها از واحدهای نانوایی استان یکی از مصوبات شورای حقوق مصرف‌کننده در استان سمنان است که در طول آن با واحدهایی که قوانین نظام صنفی و مشتری مداری را رعایت نمی‌کنند برخورد می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه عرضه نان‌های بی‌کیفیت به مردم، وزن چانه و نان و موارد بهداشتی در کنار گران فروشی تخلفات آشکار حوزه آرد و نان هستند، گفت: ارزش ریالی ۴۷۴ پرونده تخلف نانوایی‌ها که در صنعت معدن استان ایجاد شده ۷۹۸ میلیون و ۳۵۹ هزار ریال است.

یحیایی با بیان اینکه این پرونده‌ها برای بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند، ابراز کرد: ارتقاء کیفیت نان و برگزاری گشت‌های مشترک بازرسی را از مهمترین اهداف کارگروه آرد و نان استان سمنان محسوب می شود.

وی افزود: اینگونه نیست که تمام هم و غم ما در حوزه برخورد با نانوایان باشد چرا که از ابتدای سالجاری تا کنون دو هزار نفر ساعت آموزش به نانوایان استان ارائه شده و پس از آن با متخلفان برخورد می شود.