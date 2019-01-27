نیم نگاه صدرنشین به مبارزه رودروی مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته های پنجم و ششم دور برگشت رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های کشور هشت دیدار فردا دوشنبه در خانه تکواندو برگزار خواهد شد که در مهمترین دیدار تیم های دانشگاه آزاد و لوازم خانگی کن به مصاف هم می روند.

دانشگاه آزاد با ۲۶ امتیاز در مکان سوم جدول قرار دارد و شاگردان سیدنعمت خلیفه برای رسیدن به رده دوم به سه امتیاز این بازی نیاز دارند. در این دیدار تقابل تکواندوکاران صاحب نامی چون آشورزاده، هادی پور، میرهاشم حسینی، صفری، رجبی، بخشی و ... می تواند جذابیت های خاص خود را داشته باشد.

قبل از این دیدار دانشگاه با ملوان نداجا و کن با انقلاب شهریار دیدار خواهد کرد. اما شهرداری ورامین که نیم نگاهی به تقابل دو تیم مدعی دارد فردا ابتدا با مس کرمان و سپس با تعاونی انقلاب شهریار پیکار می کند.

در سایر بازیها شرکت پالایش نفت آبادان ابتدا برابر تکواندوکاران پاس قوامین صف‌آرایی می‌کنند و سپس به ددیار ملوان نداجا خواهد رفت و در آخرین بازی هم پاس قوامین و صنعت مس کرمان با یکدیگر مبارزه خواهند کرد.

در جدول رده بندی تا پایان هفته چهارم شهرداری ورامین با ۳۱ امتیاز صدرنشین است. لوازم خانگی کن با ۲۸ امتیاز در رده دوم باقی ماند و دانشگاه آزاد اسلامی با ۲۶ امتیاز جایگاه سومی خود را حفظ کرد.