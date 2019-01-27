۶۷ درصد بارش های کشور تبخیر می شود

به گزارش خبرنگارمهر، ابوالقاسم حسین پور صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از اولین سد زیرزمینی خراسان رضوی در کلات اظهار کرد:احداث سد زیر زمینی به منظور تهیه آب برای کشاورزی و دامداری ، بهره برداری بهینه و بهبود وضعیت آب‌های زیرزمینی و گامی موثر در راستای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی پایدارکشاورزی است.

وی افزود: اولین سد زیر زمینی در حوزه آبخیزداری در شهرستان کلات با پیشرفت ۵۰ درصدی در حال اجراست ودر نهایت ۳۵ سد زیرزمینی در استان پیش بینی شده است.

مدیر کل دفتر کنترل سیل و رسوب سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: احداث پروژه های پخش سیلاب و آبخیزداری یکی از اساسی ترین راهکارها جهت کنترل سیلاب و تغذیه منابع آبی است ودر حالی که ۶۷ درصد بارشهای کشور تبخیر می شود با عملیات آبخیزداری می توان به کاهش تبخیر کمک کرد.

حسین پور تصریح کرد:شرایط اقلیمی و محیطی کشور به‌گونه‌ای است که فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری می‌توانند نقش مؤثری را در تعادل بخشی و پایداری منابع آب، خاک و زیستی حوزه‌های آبخیز داشته باشند.

همچنین معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی نیز اظهار کرد : امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ۲۰۰ میلیون دلار برای اجرای عملیات آبخیزداری در کشور اختصاص یافت که ۲۶۴ میلیارد ریال آن سهم خراسان رضوی است و هم اینک با استفاده از همین اعتبار علمیات آبخیزداری ۶۴ حوزه آبخیز در سطح ۲۸ شهرستان استان خراسان رضوی در حال اجرا است.

محمود روشندل گفت:سد زیر زمینی کلات در حوزه کرناوه شیرین اجرا می شود که این حوزه یکی از حوزه های رودخانه های مرزی استان می باشد و از آنجائیکه مخزن آب در زیر سطح زمین واقع می شود کاهش افت سطح آب مخزن آنها بدلیل تبخیر کم بسیار ناچیز است و در معرض خطر آلودگی نیز نمی باشد .

وی تاکید کرد:پایداری این سدها زیاد بوده ودر معرض خطر تخریب بر اثر طغیان سیلاب قرار نمی گیرند و این سدها هیچگونه تهدیدی برای مناطق پایین دست ایجاد نمی کند .