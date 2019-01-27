سقف پاداش پایان خدمت مسئولان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸، امروز(یکشنبه) در نشست خبری که در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، درباره مصوبات این کمیسیون، گفت: کمیسیون تلفیق به طور فشرده جلسات خود را ادامه می دهد تا گزارش نهایی، پایان هفته تقدیم مجلس شود.

وی ادامه داد: بر اساس یکی از مصوبات، مقرر شد ۵ هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی که بابت خط اعتبار مسکن مهر دریافت شده بود بخشیده شود و به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی شود و این مبلغ به عنوان سرمایه دولت در بانک مسکن منظور شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ تصریح کرد: در مصوبه دیگر وزارت ارتباطات مکلف شد ظرف سه ماه با همکاری وزارتخانه های نیرو، کشاورزی و نفت نسبت به انجام زیرساخت اندازه گیری پیشرفته در شبکه ملی اطلاعات به نحوی اقدام کند که اطلاعات مصرف آب چاه های کشاورزی با کنتور های پیشرفته همزمان در این شبکه قابل رویت و مدیریت باشد.

مفتح اضافه کرد: در مصوبه دیگر مقرر شد صد در صد وجوه اداره شده از محل بازپرداخت وام های دانشجویی از سال ۸۵ تا پایان سال ۹۷ به عنوان کمک تلقی شود و در افزایش سرمایه و منابع مالی صندوق های رفاه دانشجویان منظور شود تا امکان پرداخت وام مناسب تر برای این صندوق ها به وجود آید.

وی تصریح کرد: پاداش پایان خدمت مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی و کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق مزایا در ازای هر سال و سی سال خدمت اختصاص یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ گفت: همچنین مقرر شد همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۸ برای کسانی که کمتر از ۲.۵ میلیون تومان دریافتی دارند در اولویت اجرا قرار گیرند.

مفتح اظهار داشت: در مصوب دیگری مقرر شد شرکت های بیمه ۳۰۰ میلیارد تومان از اصل حق بیمه های شخص ثالت دریافتی را به صورت هفتگی به حساب خزانه واریز کنند تا از این طریق در اختیار سازمان راهداری، نیروی انتظامی و اورژانس قرار گیرد تا در جهت ایمن سازی جاده ها کمک رسانی به افراد مصدوم در جاده ها و این گونه موارد مصرف شود.

وی ادامه داد: همچنین قرار شد از محل ۱۰ درصد عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی که ۱۶ میلیارد تومان پیش بینی می شود، ۵۰ درصد برای خرید پروتز حلزون گوش و ۵۰ درصد برای کمک به درمان بیماران خاص، EB، بال پروانه ای و اوتیسم اختصاص یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ تاکیدکرد: قرار بر این شد که ۳۵۰ میلیارد تومان از محل صندوق تامین خسارات های بدنی جهت پرداخت دیه افراد معسر در اختیار وزیر دادگستری قرار گیرد.

مفتح گفت: در مصوبه دیگری مقرر شد پرداخت هر گونه تسهیلات به مقامات، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی همانند سایر کارکنان آن دستگاه باشد و نتوانند تسهیلات و وام بانکی با شرایط سهل تر و یا ارقام بیشتری را دریافت کنند.

وی به تبیین مصوبه دیگر در کمیسیون متبوعش پرداخت و افزود: در راستای کمک به کسانی که در شورای حل اختلاف خدمت می کنند، مقرر شد دولت و مرکز شورای حل اختلاف حق بیمه معوق کارکنان شورای حل اختلاف را از سال ۸۷ تا ۹۱ بپردازند و سازمان بیمه اجتماعی هم با دریافت این حق بیمه آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ اظهار داشت: همچنین مقرر شد در راستای تامین نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی، کارکنانی از شرکت آب و فاضلاب شهری که علاقه مند به خدمت در آب و فاضلاب روستایی هستند، بتوانند به صورت مامور در آب و فاضلاب روستایی مشغول به خدمت شوند.

مفتح گفت: همچنین قرار بر این شد که به منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات زیستی، پرتویی، سایبری، شیمیایی و... تمام دستگاه هایی که بر اساس تشخیص سازمان پدافند غیرعامل کشور به عنوان دستگاه های حساس شناخته می شوند، از محل اعتبارات داخلی خود اقدامات لازم را برای دفاع و پدافند غیرعامل خود تامین کنند.

وی تاکیدکرد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، پرداخت حقوق و مزایا به استثنای حقوق و مزایای بازنشستگان قوای سه گانه و افرادی که پاداش پایان خدمت خود را دریافت کرده اند در سال ۹۸ ممنوع است و در صورت اقدام به عنوان تصرف در اموال دولتی تلقی می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ تصریح کرد: همچنین مقرر شد ادامه فعالیت بازنشستگانی که بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته شده‌اند، در نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات اقتصادی نیروهای مسلح و هر دستگاه اجرایی دیگر ممنوع است و در هیئت مدیره این شرکت ها هم نمی توانند کار کنند.

مفتح با بیان اینکه همچنین قرار بر این شد که پرداخت حقوق و مزایا به استثنای حقوق و مزایای بازنشستگی از ابتدای سال ۹۸ به آن دسته از کارکنان قوای سه گانه که پاداش پایان خدمت خود را دریافت کرده اند ممنوع باشد، گفت: یعنی کارمندان و مدیرانی که در قوای سه گانه پاداش پایان خدمت دریافت کرده اند به جز حقوق بازنشستگی نباید دریافت دیگری از این دستگاه داشته باشند.