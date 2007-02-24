پیروزی با ارزش استقلال برابر صباباتری 9 نفره / پیروزی برق شیراز ، توقف ذوب آهن و شکست سپاهان/ اولین پیروزی فولاد با سرمربی پرتغالی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ برتر روز جمعه دو تیم استقلال و صباباتری در ورزشگاه آزادی و به قضاوت مسعود مرادی به مصاف هم رفتنند که در پایان شاگردان صمد مرفاوی موفق شدند با نتیجه 3 بر2 حریف خود را شکست دهند.

نیمه اول این دیدار با تساوی یک بریک به پایان رسید اما در نیمه دوم و به دنبال اخراج امیرحسین یوسفی و سعید بیگی از صباباتری استقلال حملات زیادی را روی دروازه حریف انجام داد.

در دقیقه 61 علی انصاریان روی سانتر فرزاد مجیدی گل دوم استقلال را به ثمر رساند اما هشت دقیقه بعد سهراب بختیاری زاده بازی را مجددا به تساوی کشاند. در حالیکه این دیدار تا دقیقه 89 با تساوی 2 بر2 در جریان بود و استقلال یکپارچه حمله بود این اوت های علی علیزاده بود که مجددا به فریاد استقلال رسید و باعث شد امیرحسین صادقی سومین گل آبی پوشان را به ثمر برساند.

پس از این گل صباباتری در دو فرصت ایده ال می توانست بازی را به تساوی بکشاند اما دفاع همه جانبه استقلال باعث شد برتری این تیم حفظ شود. استقلال با کسب سه امتیاز این دیدار 39 امتیازی شد و به چهار امتیازی سایپا در صدر جدول رسید.

در شیراز تیم سپاهان اصفهان که نیمه اول را با تک گل دقیقه 45 محمد نوری با برتری یک بر صفر به سود خود پایان برده بود، نتوانست این برتری را در نیمه دوم حفظ کند تا تیم برق شیراز میزبان با توجه به گلهای ستار زارع در دقیقه 67 و روبرت مارکوسی در دقیقه 75 با نتیجه 2 بر یک در این دیدار به پیروزی دست یابد.

دراین دیدار ستار زارع که ماه ها قبل در تمرینات تیم ملی فوتبال پیش از آغاز بازیهای جام جهانی مصدوم شده بود، توانست برای تیم برق به میدان رفته و ضمن ارائه یک بازی قابل قبول یکی از گلهای پیروزی بخش تیمش را به ثمر برساند.

در اهوازهم تیم فولاد خوزستان اولین پیروزی خود را با آگوستو ایناسیوی پرتغالی جشن گرفت. در این دیدار تیم فولاد خوزستان موفق شد با نتیجه 2 بر یک برابر میهمان خود مس کرمان به پیروزی دست یابد. علی عبیداوی در دقیقه 7 و فابیو همپل در دقیقه 52 برای فولاد گلزنی کردند و بابک حاتمی در دقیقه 71 و از روی نقطه پنالتی تک گل مس را به ثمر رساند. در پایان این مسابقه درگیری هایی لفظی بین نادردست نشان سرمربی مس با داور چهارم و تماشاگران و همچنین ابراهیم تقی پور مدافع این تیم با خبرنگاران بوجود آمد.

همچنین در اصفهان هم دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهان و فجرسپاسی شیراز با تساوی یک بر یک به پایان رسید. هاشم بیگ زاده در دقیقه 35 برای فجر و مهدی رجب زاده در دقیقه 40 و از روی نقطه پنالتی برای تیم ذوب آهن گلزنی کردند.