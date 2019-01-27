مشعل انقلاب در تنکابن روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسینی جو فرماندار ویژه تنکابن پیش ازظهر یکشنبه در حاشیه مشعل گردانی چله پیروزی انقلاب اسلامی با بیان اینکه مهمترین پشتوانه انقلاب مردم هستند اظهار داشت: دشمنان از مدت‌ها قبل با بهره گیری از رسانه های متعدد و فضای مجازی سعی کردند تا مردم را نسبت به آرمان‌های نظام اسلامی ناامید کرده و نگذارند که مردم چهل سالگی انقلاب را ببینند.

وی افزود: اما مردم ثابت کردند که هیچگاه فریب دشمن را نخورده و همچنان در تمام صحنه های نظام اسلامی حضور دارند.

حسینی جو با بیان اینکه گفتار و رفتار و عملکرد مدیران باید به گونه‌ای باشد که ذائقه مردم را شیرین کند ،خاطرنشان کرد: چهل سالگی انقلاب اسلامی فقط مختص بهره برداری از پروژه‌های عمرانی نبوده بلکه اصلاح امور و تغییر رفتار مدیران و مردم است.

وی بیان داشت: طرح مشعل گردانی انقلاب اسلامی برای نخستین بار در استان مازندران با حضور اقشار مختلف مردم مسئولان و خانواده‌های شهدا آغاز شده و قرار است پس از گرداندن در تمامی شهرهای مازندران تحویل مرکز استان شود.

طرح مشعل گردانی انقلاب از روز شنبه و از شهرستان رامسر آغاز شده است.