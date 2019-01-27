آتش نشانان همدانی امسال ۳۴۰۰ عملیات انجام دادند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیاناتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از آغاز سال تا پایان دی ماه تعداد ۱۳۶ هزار و ۳۲۸ تماس با سامانه ۱۲۵ همدان برقرار شده است که از این تعداد ۳ هزار و ۳۱۵ مورد منجر به عملیات شده، ۵ هزار و ۲۳۱ مورد برای راهنمایی و مشاوره بوده، ۳۱ هزار و ۲۸۴ تماس اشتباه بوده، ۱۶ مورد اعلام حریق کذب و متاسفانه ۹۶ هزار و ۴۷۷ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی افزود:از ۳ هزار و ۳۱۵ عملیات انجام شده در ۱۰ ماهه اول سال یک هزار و ۸۱۱ عملیات اطفاء حریق، یک هزار و ۵۰۸ عملیات امداد و نجات و ۱۰۱ عملیات مربوط به احتیاط حریق و حوادث بوده است.

بیاناتی اظهار کرد: پوشش گیاهان خودرو با ۷۲۲ مورد، وسایل نقلیه با ۱۸۹ مورد، باغات و فضای سبز با ۱۷۵ مورد، اماکن مسکونی با ۱۶۵ مورد و مراکز تجاری با ۷۴ مورد بیشترین کاربری عملیات اطفاء حریق را شامل شده است.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۷۸۹ عملیات اطفاء حریق در محدوده شهر همدان و ۲۲ عملیات خارج از آن انجام شده است، افزود: علت بروز یک هزار و ۱۵۹ مورد از حادثه های آتش سوزی عمدی، ۶۳۰ مورد غیر عمدی و ۲۱ مورد نیازمند کارشناسی است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان با اشاره به انجام یک هزار و ۵۰۸ عملیات امداد و نجات در ۱۰ ماهه گذشته گفت: نجات افراد محبوس شده در آسانسور با ۴۶۷ مورد، نجات حیوانات با ۲۲۳ مورد، نجات افراد محبوس شده در اماکن مختلف با ۲۱۹ مورد، مهار حیوانات با ۲۲۱ مورد و رهاسازی و امداد و نجات در حوادث رانندگی با ۸۰ مورد بیشترین نوع عملیات انجام شده را در برگرفته است.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۵۰۲ مورد از عملیات امداد و نجات در محدوده شهر همدان و ۶ مورد خارج از آن بوده است، گفت: بیشترین کاربری این عملیات اماکن مسکونی با ۸۹۱ مورد، وسایل نقلیه با ۱۸۹ مورد و مراکز تجاری با ۵۶ مورد بوده است.

محمدرضا بیاناتی با اشاره به اینکه ۳۸ نفر ازجمله ۳ آتش نشان در حوادث آتش سوزی و ۹۸ نفر در عملیات امداد و نجات مصدوم و ۱۱ نفر فوت شده اند، تصریح کرد: آتش نشانان طی ۱۰ ماه یک هزار و ۲۵۲ نفر را در عملیات امداد و نجات و ۲۷ نفر را در حوادث آتش سوزی نجات داده اند.

وی با اشاره به آموزش ۷۹ هزار و ۸۸۹ نفر در ۱۰ ماهه نخست سال جاری خاطرنشان کرد: گروه های هدف آموزشها مهد کودک ها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه، کارکنان ادارات و شرکت ها و مردم عادی هستند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان اعلام کرد: در ادامه پایش سطح ایمنی اماکن مختلف از آغاز سال ۹۷ تا پایان دی ماه ۴۳۳ مورد پایش از اماکن اداری، تجاری، آموزشی، درمانی انجام شده است.

وی تاکید کرد: طی این مدت ۷۲۶ دستورالعمل و طرح ایمنی و ۳۴۸ تاییدیه طرح ایمنی برای ساختمانها صادر شده است