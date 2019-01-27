به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین آمار مرکز سنجش کیفی هوا اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی شاخص کیفی هوای امروز کلانشهر تبریز برابر با ۱۱۶ و وضعیت هوا، ناسالم برای گروه های حساس است.

با توجه به پیش بینی هواشناسی در خصوص ناپایداری هوا، احتمال کاهش آلودگی هوای تبریز بعد از ظهر وجود دارد.

کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس، شرایطی است که برای کودکان، بیماران و افراد سالخورده زیان بار بوده و این شهروندان به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری خودداری کرده و یا در صورت ناچار بودن به تردد، حتما از ماسک مناسب استفاده کنند.

از ابتدای سال جاری تا دی ماه امسال ۱۰۳ روز پاک، ۱۸۱ روز سالم، ۱۷ روز ناسالم برای گروه های حساس، ۳ روز ناسالم و یک روز بسیار ناسالم بوده است.

گفتنی است شاخص آلودگی هوا اگر زیر ۱۰۰ پی. اس. آی باشد سالم، بین ۱۰۰ و ۲۰۰ ناسالم، بین ۲۰۰ و ۳۰۰ وضع اضطرار و ۳۰۰ به بالا وضعیت بحرانی به شمار می رود.