کشف مواد مخدر شیشه از داخل شارژر موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، ماموران گمرک بازرگان با هوشیاری و رصد مسافران و به کمک تجهیزات کنترلی و تیم مربیان و سگهای موادیاب موفق شدند مقادیری مواد مخدر شیشه از داخل بدنه شارژر موبایل و زیره کفش یک مسافر کشف کنند.

گفتنی است؛ با تجهیز شدن گمرک به دستگاه های کنترلی و توسعه تیم مربیان و سگهای مواد یاب، قاچاقچیان به روش های مختلفی برای جا به جایی مواد مخدر متوسل می شوند. جاساز کردن مواد مخدر در وسایل مختلفی هم چون پوشاک، صنایع دستی، خشکبار، وسایل همراه کودک، لوازم آرایشی از جمله شگردهای قاچاقچیان در سالهای اخیر است که در مواجه با تجهیزات کنترلی و تخصص ماموران گمرک ناکام مانده است.