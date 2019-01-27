اصغر همت به نمایش «ساعت هشت در کشتی» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کاظمی کارگردان نمایش «ساعت هشت در کشتی» درباره روند تمرین‌های این اثر نمایشی گفت: گرچه گروه تئاتر «مستقل» در سوگ همراه همیشگی خود حسین محب اهری عزیز نشسته است اما همان طور که خواست محب اهری بوده که همواره فعالیت نمایشی گروه ادامه داشته باشد و تئاتر در هر شرایطی به حیات خود ادامه دهد و بر صحنه جریان داشته باشد، تمرین جدیدترین نمایش‌مان را با یاد حسین محب اهری که همیشه در کنار ما است ادامه می دهیم.

وی ادامه داد: حسین محب اهری خیلی خوشحال تر است که تمرین نمایش «ساعت هشت در کشتی» ادامه پیدا کند و مطابق برنامه ریزی روی صحنه برود.

کاظمی با بیان این نکته که قطعا حسین محب اهری در اجرای این نمایش همراه ما خواهد بود، گفت: با پیوستن اصغر همت به جمع بازیگران این نمایش، مطابق جدول زمانبندی گروه برای اجرا در تالار هنر آماده می شویم. اصغر همت قرار است در نقش نوح پیامبر که قرار بود حسین محب اهری آن را ایفا کند بر صحنه خواهد رفت.

پیش از این گروه بازیگران حسین محب اهری، علی فروتن، حمید گلی، مهراد زمانی و حسن همتی اعلام شده بودند.

«ساعت هشت در کشتی» عنوان نمایشنامه ای نوشته آلریچ هاب است که هینار پیلر آن را از زبان آلمانی به انگلیسی برگردانده و ترجمه آن به زبان فارسی را حسین فدایی حسین انجام داده است. این اثر نمایشی با کارگردانی مریم کاظمی برای کودکان و نوجوانان مراحل تمرین خود را پشت سر می گذارد.