ممکن است برای حفظ منافع ملی رویکرد «آفندی» داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در هفتمین جلسه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه تاکید شد که با توجه به درپیش بودن چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در مجموعه نمایشگاه هایی آثار و دستاوردهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح در صنعت دفاعی و عرصه های مختلف مانند نمایش‌ها و دستاوردهای هوایی و نقش نیروهای مسلح در سازندگی کشور به خصوص محرومیت زدایی، نمایشگاه هایی در محل موزه انقلاب اسلامی و مصلی امام خمینی(ره) و محدوده مهرآباد جنوبی برپا شود.

وی ادامه داد: همچنین در این جلسه ابلاغ شد که این نمایشگاه با بسیج امکانات در روزهای باقیمانده بازگشایی شود.

سرلشکر باقری درباره افزایش تعداد هیئت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: با تصویب اعضا در هیئت امنای بنیاد حفط آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء و معاون آموزش و پژوهش ستاد کل نیروهای مسلح به جمع اعضای هیئت امنای اضافه شدند.

وی درخصوص دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه اظهارداشت: اولین موضوع تهیه و تصویب آیین نامه نحوه اداره مراکز فرهنگی و موزه های دفاع مقدس در استانها بود؛ تا به حال ۱۵ موزه استانی آغاز بکار کرده اند و قرار است طی سال جاری، عملیات اجرایی ۶ موزه پایان یافته و در دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: برای نحوه اداره این مراکز در استان‌ها و هم افزایی دستگاه های لشکری و کشوری و همچنین مجموعه هنرمندان و پیشکسوتان و علاقمندان به نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیاز به تهیه آیین نامه ای بود که این آیین نامه امروز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و بزودی ابلاغ و اجرا می شود.

سرلشکر باقری ادامه داد: در بخش دوم، موضوع نحوه نظارت بر آثار هنری در حال تولید در کشور از جهت اینکه واقعیات دفاع مقدس همانگونه که بوده است در آثار هنری درج و در اختیار عموم قرار گیرد. در این زمینه آیین نامه مجزایی تهیه شد به نحوی که سخت گیری های موجود باعث کاهش آثار تولیدی در این حوزه نشود و از موازی کاری نیز جلوگیری بعمل آید.

وی اظهارداشت: حمایت از آثار هنری یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز بود که مقرر شد این آیین نامه به شورای هماهنگی بازگردد و با حضور وزیر ارشاد و رئیس سازمان صدا و سیما، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر اعضای جلسه با اصول ذکر شده مورد بازبینی قرار گیرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: دستور سوم جلسه امروز، تصویب بودجه سال ۹۸ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس بود که طبق آنچه که در لایحه دولت به مجلس ارائه شد، مورد تایید اعضا قرار گرفت و به تصویب رسید.

سرلشکر باقری در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به تغییر رویکرد نیروهای مسلح از پدافندی به آفندی گفت: بر اساس آموزه های اسلام و آرمان های جمهوری اسلامی، قصد تجاوز و تهاجم و حتی چشمداشتی به خاک هیچ کشوری نداریم. راهبرد کلان دفاعی ما دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و منافع ملی کشور و ملت است.

وی با بیان اینکه سیاست دفاعی ایران اسلامی به معنای آن نیست که در رویکردهای سطح عملیاتی و تاکتیکی صرفا دفاعی و منفعلانه عمل کنیم، گفت: ما ضمن اینکه هیچ چشمداشتی به منافع و خاک کشورهای دیگر نداریم اما در حفظ منافع خودمان ممکن است رویکرد آفندی داشته باشیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: اگر کسی قصد تجاوز به منافع کشورمان را داشته باشد و آثار و شواهد آن دیده شود، جمهوری اسلامی دست روی دست نخواهد گذاشت تا منافع ملت و امینت و آرامش کشور به خطر بیفتد. لذا رزمایش هایی که در دریا، تنگه هرمز، خلیج فارس، دریای عمان و در زمین و هوا در سال جاری در حال انجام است یک تغییری در ماهیت دارد و این مسیر رو به ارتقا است تا اینکه نیروهای مسلح آمادگی این را داشته باشند که در صورت ضرورت در تاکتیک‌ها این تغییر را اعمال کنیم.