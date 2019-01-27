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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

سرلشکر باقری:

ممکن است برای حفظ منافع ملی رویکرد «آفندی» داشته باشیم

ممکن است برای حفظ منافع ملی رویکرد «آفندی» داشته باشیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه سیاست دفاعی ما به معنای آن نیست که در رویکردهای عملیاتی و تاکتیکی خود صرفا دفاعی عمل کنیم، گفت: در حفظ منافع ملی ممکن است رویکرد آفندی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در هفتمین جلسه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه تاکید شد که با توجه به درپیش بودن چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در مجموعه نمایشگاه هایی آثار و دستاوردهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح در صنعت دفاعی و عرصه های مختلف مانند نمایش‌ها و دستاوردهای هوایی و نقش نیروهای مسلح در سازندگی کشور به خصوص محرومیت زدایی، نمایشگاه هایی در محل موزه انقلاب اسلامی و مصلی امام خمینی(ره) و محدوده مهرآباد جنوبی برپا شود.

وی ادامه داد: همچنین در این جلسه ابلاغ شد که این نمایشگاه با بسیج امکانات در روزهای باقیمانده بازگشایی شود.

سرلشکر باقری درباره افزایش تعداد هیئت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: با تصویب اعضا در هیئت امنای بنیاد حفط آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء و معاون آموزش و پژوهش ستاد کل نیروهای مسلح به جمع اعضای هیئت امنای اضافه شدند.

وی درخصوص دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه اظهارداشت: اولین موضوع تهیه و تصویب آیین نامه نحوه اداره مراکز فرهنگی و موزه های دفاع مقدس در استانها بود؛ تا به حال ۱۵ موزه استانی آغاز بکار کرده اند و قرار است طی سال جاری، عملیات اجرایی ۶ موزه پایان یافته و در دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: برای نحوه اداره این مراکز در استان‌ها و هم افزایی دستگاه های لشکری و کشوری و همچنین مجموعه هنرمندان و پیشکسوتان و علاقمندان به نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیاز به تهیه آیین نامه ای بود که این آیین نامه امروز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و بزودی ابلاغ و اجرا می شود.

سرلشکر باقری ادامه داد: در بخش دوم، موضوع نحوه نظارت بر آثار هنری در حال تولید در کشور از جهت اینکه واقعیات دفاع مقدس همانگونه که بوده است در آثار هنری درج و در اختیار عموم قرار گیرد. در این زمینه آیین نامه مجزایی تهیه شد به نحوی که سخت گیری های موجود باعث کاهش آثار تولیدی در این حوزه نشود و از موازی کاری نیز جلوگیری بعمل آید.

وی اظهارداشت: حمایت از آثار هنری یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز بود که مقرر شد این آیین نامه به شورای هماهنگی بازگردد و با حضور وزیر ارشاد و رئیس سازمان صدا و سیما، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر اعضای جلسه با اصول ذکر شده مورد بازبینی قرار گیرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: دستور سوم جلسه امروز، تصویب بودجه سال ۹۸ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس بود که طبق آنچه که در لایحه دولت به مجلس ارائه شد، مورد تایید اعضا قرار گرفت و به تصویب رسید.

سرلشکر باقری در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به تغییر رویکرد نیروهای مسلح از پدافندی به آفندی گفت: بر اساس آموزه های اسلام و آرمان های جمهوری اسلامی، قصد تجاوز و تهاجم و حتی چشمداشتی به خاک هیچ کشوری نداریم. راهبرد کلان دفاعی ما دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و منافع ملی کشور و ملت است.

وی با بیان اینکه سیاست دفاعی ایران اسلامی به معنای آن نیست که در رویکردهای سطح عملیاتی و تاکتیکی صرفا دفاعی و منفعلانه عمل کنیم، گفت: ما ضمن اینکه هیچ چشمداشتی به منافع و خاک کشورهای دیگر نداریم اما در حفظ منافع خودمان ممکن است رویکرد آفندی داشته باشیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: اگر کسی قصد تجاوز به منافع کشورمان را داشته باشد و آثار و شواهد آن دیده شود، جمهوری اسلامی دست روی دست نخواهد گذاشت تا منافع ملت و امینت و آرامش کشور به خطر بیفتد. لذا رزمایش هایی که در دریا، تنگه هرمز، خلیج فارس، دریای عمان و در زمین و هوا در سال جاری در حال انجام است یک تغییری در ماهیت دارد و این مسیر رو به ارتقا است تا اینکه نیروهای مسلح آمادگی این را داشته باشند که در صورت ضرورت در تاکتیک‌ها این تغییر را اعمال کنیم.

کد مطلب 4524900
هادی رضایی

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    نظرات

    • مهرداد ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
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      پاسخ
      باید از ابزار قدرتمون مثل همه دنیا استفاده کنیم و از انفعال خارج شویم . دشمن باید بداند حتی توهین به ایران برایش هزینه دارد. باید اعلام کنیم هر محموله نفتی به مقصد امریکا اجازه عبور از تنگه هرمز ندارد

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