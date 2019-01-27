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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱

رئیس بهزیستی ساری مطرح کرد:

انجام ۹۰۰۰ بینایی‌سنجی در ساری

انجام ۹۰۰۰ بینایی‌سنجی در ساری

ساری - رئیس بهزیستی ساری از بینایی سنجی ۹ هزار کودک طی سال جاری در ساری خبر داد.

سیدآیت الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر به طرح سالانه بینایی سنجی اشاره کرد وگفت: هرساله از آبان تا پایان اسفندماه بینایی سنجی صورت می گیرد و اولویت با مهدهای کودک وپس از آن مدارس وموسسات قرآنی و... است.

وی در ادامه افزود: تنها راه پیشگیری از تنبلی چشم، تشخیص به موقع عوامل ایجاد کننده آن است وزمینه ارثی نیز تاثیر بسیاری دارد واز آنجا که بسیاری از این عوامل برای خانواده ها ناشناخته است، چشم همه کودکان باید حداقل سه بار قبل از دبستان در زمان های مختلف ۳ تا ۴ ماهگی، ۲ تا۳ سالگی و ۵ تا ۶ سالگی معاینه صورت گیرد.

موسوی اظهار داشت: برش سال ۹۷ بینایی سنجی۱۷ هزار و۱۲۰ نفر اعلام شده که تاکنون برای بیش از ۹ هزار کودک در شهرستان ساری بینایی سنجی صورت گرفته وتقریبا سه هزار و۵۰۰ نفر در سامانه ثبت شده و می توان گفت حدود ۵۰ درصد بینایی سنجی انجام شد.

وی افزود: از این تعداد ۴۲۰ مورد مشکوک به اختلالات چشمی است و ۴۰ نفر نیز برای دریافت کمک هزینه عینک تشکیل پرونده دادند. .

وی در پایان به سن اختلالات چشمی اشاره کرد وگفت: بیشترین اختلالات چشمی در کودکان ۳ تا ۶ سال دیده شده است و در این زمینه نیاز به همکاری هر چه بیشتر خانواده ها است.

کد مطلب 4524901

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