به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و ژاپن از ساعت ۱۷:۳۰ فردا دوشنبه در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا در العین امارات به مصاف هم خواهند رفت.

سایت «هوشی اسپورتس» ژاپن در گزارشی به بررسی یکی از نقاط اصلی قوت تیم ملی ایران و عملکرد علیرضا بیرانوند پرداخته و به تقابل ژاپنی ها با این دروازه بان در فینال لیگ قهرمانان آسیا با تیم کاشیما اشاره کرده است.

این سایت نوشت: «علیرضا بیرانوند ۲۶ ساله - پرسپولیس - که با تیم ملی ایران در رده بیست و نهم جهان و صدر آسیا قرار دارد، پرتاب هایی ۷۵ متری در زمین دارد. بازی مرحله نیمه نهایی سرانجام فرا رسید و ژاپن به مصاف ایران خواهد رفت؛ تیمی که تاکنون ۱۲ گل به ثمر رسانده و بدون باخت به نیمه نهایی رسیده است. "شی‌اُیا" مدافع تیم ملی ژاپن که در فینال لیگ قهرمانان مقابل پرسپولیس بازی کرده بود می گوید بدون شک بازی با ایران سخت و دشوار است.

ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی روسیه از ۱۰ بازی، در ۹ مسابقه دروازه خود را بسته نگه داشت. این تیم دفاع مستحکمی دارد و دروازه بانی با ۱۹۴ سانتیمتر که بهترین دروازه بان آسیا است. مهمترین ویژگی او پرتاب های بلند است که به ۷۵ متر هم می رسد و از نیمه زمین رد می شود. این پرتاب باعث می شود مهاجمان ایران پشت دفاع حریف به توپ برسند. زمانی که بیرانوند در جام جهانی چنین پرتابی را انجام داد، رسانه های تمام دنیا اعلام کردند که این حرکت و پرتاب باید در کتاب گینس ثبت شود.»

این سایت ژاپنی در ادامه مطلب خود آورده است که ژاپن باید از اتفاقاتی که در بازی با بلژیک در جام جهانی برایشان رخ داد درس بگیرند؛ در آن مسابقه هم در شرایطی که تا دقایق پایانی بازی با تساوی ۲ - ۲ در جریان بود، حرکت «کورتوا» دروازه بان بلژیک و شروع سریع مسابقه باعث شد تا ژاپن گل سوم را دریافت کند و از جام جهانی کنار برود. حالا این سایت تاکید کرده که نباید مشابه این اتفاق در بازی با ایران و با دروازه بانی بیرانوند رخ بدهد.