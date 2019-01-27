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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳

مدیر اداره آموزش و پرورش آران و بیدگل خبر داد:

اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی آران و بیدگل به جنوب کشور

اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی آران و بیدگل به جنوب کشور

آران و بیدگل- مدیر اداره آموزش و پرورش آران و بیدگل از اعزام دانش آموز پسر و دختر آران و بیدگلی به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

محمد معدندار  در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوهای راهیان نور بهترین فرصت را برای آشنایی دانش آموزان با رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام را فراهم می‌آورد و دانش آموزان شرکت کننده در این اردو با حضور در مناطق عملیاتی ضمن بازدید از این مناطق با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت می‌کنند.

وی افزود: امسال کاروان راهیان نور اعزامی از آران و بیدگل به جنوب کشور  متشکل از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم  و شامل ۱۲۰ پسر و ۸۰ دختر است.

مدیر اداره آموزش و پرورش آران و بیدگل با اشاره به اینکه این کاروان از مناطق عملیاتی اروند، شلمچه، طلایه، هویزه، اهواز، دهلاویه، والفجر ۸ و شهدای رمضان بازدید می کنند، ابراز داشت: زمان برگزاری این اردو  چهار روز است و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، افزایش آمادگی دفاعی دانش‌آموزان برای مقابله با جنگ نرم، آشنایی با فضای معنوی شهید و شهادت از جمله اهداف این اردو  محسوب شده است.

کد مطلب 4524909

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