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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه مطرح کرد:

انهدام یک باند مواد مخدر در کرمانشاه/ افزایش ۱۲ درصدی کشفیات

انهدام یک باند مواد مخدر در کرمانشاه/ افزایش ۱۲ درصدی کشفیات

کرمانشاه_رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از انهدام یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران از انهدام یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان خبر داد و اظهار داشت: از این باند ۱۲۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک کشف و ضبط شد.

وی افزود: این محموله از جنوب کشور توسط باند چند نفری به سمت استان هدایت می‌شد که در ورودی کرمانشاه شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از توقیف یک دستگاه کامیون و یک خودرو از این باند خبر داد و بیان کرد: در پی این تعقیب و گریز ۲ نفر دستگیر شدند و باقی اعضای باند تحت تعقیب هستند.

وی گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۲ تن و ۱۳۸ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف شده است که نشان از افزایش ۱۲ درصدی کشفیات در استان دارد.

دبیری همچنین از دستگیری ۳۰۰۰ خورده‌فروش مواد مخدر در استان خبر داد و تصریح کرد: این آمار نشان از افزایش ۱۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر در کرمانشاه ادامه داد: ۲۰۰۰ معتاد متجاهر در استان جمع‌آوری و به کمپ‌های ترک اعتیاد معرفی شدند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس مباره با مواد مخدر استان کرمانشاه بیان داشت: در سال گذشته ۲۳ باند مواد مخدر و امسال نیز ۳۴ باند ضربه خوردند که در مجموع در این زمینه ۵۷ درصد افزایش داشتیم.

کد مطلب 4524913

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