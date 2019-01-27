مردم افغانستان تصمیم گیرنده اصلی آینده کشور خود هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، «شاه محمود قریشی» وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگو با رسانه ها در «ملتان» گفت که نقش پاکستان در روند صلح افغانستان فراهم کردن زمینه و کمک برای گفتگو بین نمایندگان طالبان و آمریکا بود که با موفیقت انجام شد.

وی ضمن تاکید بر پایان جنگ در افغانستان و حل مسئله این کشور از طریق مذاکرات گفت که امنیت و ثبات در افغانستان مترادف با امنیت و ثبات در پاکستان است.

وی افزود که پاکستان به عنوان یک همسایه خواهان ایفای نقش در روند مذاکرات صلح است اما آنچه که مشخص است این است که تصمیم گیرنده اصلی در مورد آینده افغانستان مردم این کشور هستند.

قریشی گفت که پاکستان ضمن برقراری رابطه با کشورهای مختلف برای دستیابی منطقه ای امن و پرثبات عزم راسخی دارد.

وزیر امور خارجه پاکستان همچنین گفت که سه شنبه هفته جاری (۹ بهمن) به عمان سفر و با مقامات این کشور دیدار و در مورد مسائل دوجانبه گفتگو خواهد کرد.

وی همچنین گفت که ماه آینده به انگلیس سفر و در مراسمی در لندن در مورد مسئله کشمیر سخنرانی و موضع پاکستان در این خصوص و نقض حقوق بشر در کشمیرِ تحت کنترل هند را مطرح خواهد کرد.