استان سمنان همواره از اختلافات متضرر شده است/ ضرورت اشاعه وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آل‌بویه صبح یکشنبه در گردهمایی شوراهای اسلامی شهرهای استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن بیان اینکه استان همواره از اختلافات سیاسی متضرر شده است، تأکید کرد: توسعه استان به دلیل اختلافات، در حاشیه قرارگرفته و متضرر شده است.

وی بابیان اینکه همواره افرادی از ایجاد اختلاف در مجموعه و گروه‌های سیاسی استان سمنان، با اهداف خاص سو استفاده کرده‌اند، ابراز کرد: تشکیل گروه ‌مؤثران باهدف توسعه استان سمنان و پیشرفت همه‌جانبه، در سایه همدلی و وحدت بسیار راهگشا است.

رئیس شورای اسلامی استان سمنان ادامه داد: جلسات نشست روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان با تشکیل کمیته‌های تخصصی، به‌صورت دوره‌ای در شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

آل‌بویه بابیان اینکه دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مجموعه‌های مختلف استان باید در خصوص ماموریت‌های محول شده‌ به شوراهای اسلامی شهرهای استان پاسخگو باشند، تأکید داشت: اعضای شوراهای اسلامی شهرها می توانند از ظرفیت مردم، برای حفظ، تقویت و تدوین جایگاه شوراهای اسلامی استفاده کنند.

وی در دیگر بخش سخنان خود بابیان اینکه راه اندازی دفتر کشورهای آسیایی حاضر در حاشیه جاده ابریشم در سمنان فرصتی مناسبت برای ایجاد تعامل با کشورهای منطقه است، افزود: تبادل علم، دانش و تجارب مختلف در حوزه خدمات شهری، برگزاری نمایشگاه‌ها، عرضه و صادرات دستاوردها و تولیدات محلی، توسعه صنعت توریسم و گردشگری با کشورهای جاده ابریشم فرصتی بسیار مطلوب است.