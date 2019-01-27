دوشنبه اوج بارندگی در خوزستان/احتمال بارش تگرگ

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همانطور که پیش بینی شد سامانه بارشی فعالیت خود را از ابتدای روز آغاز کرده که انتظار می رود تا اواسط وقت سه شنبه با شدت و ضعف شاهد بارش های فراگیری در استان باشیم.

وی افزود: اوج بارش ها از اواسط دوشنبه تا اواسط سه شنبه بوده و بیشترین حجم بارش ها در مناطق شمال و شمال شرق استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: رعد و برق و وزش باد قابل ملاحظه و مواج بودن خلیج فارس و احتمال تگرگ در این ایام مورد انتظار است.

سبزه زاری خبر داد: طی شبانه روز گذشته شهر امیدیه با دمای هوای ۲۶ درجه و شهر دهدز با دمای هوای هشت درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین شهرهای استان بودند.

وی در پایان گفت: طی همین مدت دمای اهواز حداکثر ۲۵ و حداقل ۱۴ درجه سانتیگراد بوده است.