برگزاری چهارمین جشنواره نواهای انقلابی «ترنم بیداری» در کاشان

مهدی فخرئی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از برگزاری چهارمین جشنواره نواهای انقلابی ترنم بیداری خبر داد و اظهار داشت: فرهنگ سرای مهر کاشان در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و با تاکید بر خلق آثار هنری و فاخر اقدام به برپایی چنین جشنواره ای کرده است.

وی با بیان اینکه فرخوان چهارمین جشنواره نواهای انقلابی ترنم بیداری توزیع شده است، افزود: این جشنواره در بخش های اجرای صحنه ای، خیابانی – محیطی و بخش آواز برگزار می شود.

نگاه ویژه به آثار بهره مند شده از شاعران بومی

مدیر فرهنگ سرای مهر کاشان اشعار آهنگین دوران انقلاب اسلامی را یکی از وجوه زیبا و به یادماندنی انقلاب اسلامی دانست و ابراز داشت: چهل سالگی انقلاب اسلامی، ایثار و شهادت، مدافعان حرم، نهضت مقاومت و بیداری اسلامی، مهدویت و نهضت انتظار و ایران محورهای این همایش است و آثاری که با بهره مندی از اشعار شاعران بومی تولید شده باشد با نگاه ویژه ای در اولویت انتخاب قرار می گیرند.

وی شناسایی استعدادهای جوان و خلاق برای برنامه ریزی و تولید آثار غنی هنری را از جمله اهداف این جشنواره دانست و گفت: بهره گیری از ادبیات مفاخر ملی و معرفی انقلاب اسلامی به جهانیان، بهره گیری از ابزار هنر موسیقی در ترویج و تبیین مبانی و ارزش های اسلامی و فضایل اخلاقی از دیگر اهداف جشنواره ترنم انقلاب است.

امکان حضور تمامی دانش آموزان دختر و پسر در مقاطع مختلف

فخرئی گفت: تبیین و معرفی گوناگون و ویژگی های ذاتی هنر ادبیات اسلامی و بسط و گسترش آثار تولیدی در سطح ملی و فراملی نیز از دیگر اهداف در نظر گرفته شده چهارمین جشنواره نواهای انقلابی ترنم بیداری است.

وی با بیان اینکه دانش آموزان مقاطع ابتدایی و دبیرستان می توانند در این جشنواره شرکت کنند، افزود: دانش آموزان می توانند در گروه های جداگانه در بخش صحنه ای و برادران با هر رده سنی با عنوان شرکت کنندگان در بخش آواز به رقابت بپردازند.

۲۸ بهمن آخرین روز فرصت ارسال آثار

مدیر فرهنگسرای مهر کاشان با بیان اینکه برادران در بخش خیابانی- محیطی در رده سنی آزاد به صورت غیر رقابتی در این بخش حاضر می شوند، ابراز داشت: هر گروه با احتساب نوازندگان می توانند از ۱۵ تا حداکثر ۲۰ نفر تشکیل شود و تنها باید یک اثر برای رقابت ارسال شود و در راستای شرکت در جشنواره ارائه معرفی نامه از طرف مدرسه و کانون الزامی است.

وی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا پایان وقت اداری ۲۸ بهمن است، ابراز داشت: پس از بررسی آثار ارسالی، گروه های شرکت کننده در روز پنج شنبه ۹ اسفند ماه سال جاری در فرهنگ سرای مهر با یکدیگر رقابت می کنند.

فخرئی ضمن دعوت از علاقه مندان به شرکت در این رویداد فرهنگی گفت: شرکت کنندگان می توانند با حضور در فرهنگسرای مهر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان واقع در بلوار شهید خان دایی و یا تماس به شماره ۵۵۴۲۵۴۳۴ از آخرین اخبار مربوط به جشنواره اطلاع پیدا کنند.