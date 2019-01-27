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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

به پاس برتری در جمع‌آوری زکات؛

قائم مقام زکات کشور از امام جمعه کرمانشاه تقدیر کرد

قائم مقام زکات کشور از امام جمعه کرمانشاه تقدیر کرد

کرمانشاه_ قائم مقام شورای عالی زکات کشور به دلیل برتر شدن استان کرمانشاه در جمع آوری زکات، از امام جمعه کرمانشاه تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خدرویسی اظهار داشت: با رهنمود ها و پیگیری های نماینده ولی فقیه در استان، کرمانشاه با جمع آوری ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان زکات با وجود تعهد ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی بیشترین رشد درصد جمع آـوری زکات در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این مبلغ در ۹ ماهه اول امسال احصا شده است و احتمال اینکه تا پایان سال بیشتر شود نیز وجود دارد.

قائم مقام شورای عالی زکات کشور در ادامه با اشاره به ساخت منازل مددجویان کمیته امداد زلزله‌زده استان کرمانشاه بیان کرد: در زلزله سال گذشته ۵۲۰۰ خانه مددجویان تخریب شد که تاکنون۲۵۰۰ واحد تکمیل و تحویل آنها شده است.

خدرویسی تصریح کرد: اسفند ماه نیز با حضور مهندس فتاح رئیس کمیته امداد اما م خمینی(ره) ۲۵۰۰ واحد دیگر تکمیل خواهد شد و کلید آنها به مددجویان تحویل داده خواهد شد و تا خرداد ماه سال ۹۸ نیز تمامی واحد های باقی مانده نیز ساخته خواهد شد.

کد مطلب 4524923

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