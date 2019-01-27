به گزارش خبرگزاری مهر، عاطف ناصری صبح یکشنبه در تشریح طرحهای بهرهبرداری رسیده شهرستان نمین در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر تصریح کرد: در ایام دهه فجر ۳۴ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی در شهرستان نمین به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود : در دهه فجر امسال ۲۸ پروژه عمرانی با هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال افتتاح میشود که از مهمترین آنها میتوان به فاز اول طرح انتقال آب نمین و عنبران و ساختمان پاسگاه پلیس راه اردبیل به آستارا اشاره کرد.
فرماندار نمین با بیان اینکه ۶ طرح اقتصادی نیز در محدوده این شهرستان افتتاح می شود، یادآور شد: برای افتتاح این تعداد طرح بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده تا زمینه اشتغال برای ۱۸۴ نفر نیز به وجود میآید.
ناصری ادامه داد: بهره برداری از طرحهای توسعهای، کارخانه قند ، مرغداری تخمگذار ۷۵ هزار قطعهای و کارخانه فلزی از جمله طرحهایی هستند که در حوزه اقتصاد و صنعت شهرستان نمین به وقوع خواهد پیوست.
وی بر ضرورت برگزاری جشنها و برنامههای فرهنگی در طول ایام دهه فجر تاکید کرد و یادآور شد: با نزدیک شدن به ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی طرحها و برنامههای مختلفی در راستای گرامیداشت این ایام به بهرهبرداری خواهد رسید.
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