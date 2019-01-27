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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۳

در ایام دهه فجر؛

پروژه‌های عمرانی نمین با ۵۱۰ میلیارد ریال اعتبار افتتاح می‌شوند

پروژه‌های عمرانی نمین با ۵۱۰ میلیارد ریال اعتبار افتتاح می‌شوند

نمین - فرماندار نمین گفت: برای افتتاح پروژه‌های عمرانی و اقتصادی نمین بالغ بر ۵۱۰ میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطف ناصری صبح یکشنبه در تشریح طرح‌های بهره‌برداری رسیده شهرستان نمین در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر تصریح کرد: در ایام دهه فجر ۳۴ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی در شهرستان نمین به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود : در دهه فجر امسال ۲۸ پروژه عمرانی با هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال افتتاح می‌شود که از مهمترین آن‌ها می‌توان به فاز اول طرح انتقال آب نمین و عنبران و ساختمان پاسگاه پلیس راه اردبیل به آستارا اشاره کرد.

فرماندار نمین با بیان اینکه ۶ طرح اقتصادی نیز در محدوده این شهرستان افتتاح می شود، یادآور شد: برای افتتاح این تعداد طرح بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده تا زمینه اشتغال برای ۱۸۴ نفر نیز به وجود می‌آید.

ناصری ادامه داد: بهره برداری از طرح‌های توسعه‌ای، کارخانه قند ، مرغداری تخمگذار ۷۵ هزار قطعه‌ای و کارخانه فلزی از جمله طرح‌هایی هستند که در حوزه اقتصاد و صنعت شهرستان نمین به وقوع خواهد پیوست.

وی بر ضرورت برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های فرهنگی در طول ایام دهه فجر تاکید کرد و یادآور شد: با نزدیک شدن به ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی در راستای گرامیداشت این ایام به بهره‌برداری خواهد رسید.

کد مطلب 4524924
محمد میرزایی ناطق

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