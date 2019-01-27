به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نمازی در مراسم رونمایی از پوستر دومین فصل تئاتر بچههای مسجد با بیان اینکه هنر یکی از رساترین ابزار ابلاغ و تبلیغ پیام است، اظهار کرد: زبانی که میتواند پیام انقلاب را به اعماق جامعه رسوخ دهد، زیان هنر است، بنابراین تبیین اهداف انقلاب با زبان هنر میتواند به بهترین شکل ممکن ارائه شود.
نمازی اهداف تئاتر بچههای مسجد را کشف استعدادها، توانمندسازی و تربیت نیروهای متعهد و انقلابی برای عرصه تئاتر، ارتباط بیشتر متدینین با هنر و رونق بیشتر مساجد عنوان کرد.
وی افزود: جشن چهل سالگی انقلاب، جشن نبوغ، بالندگی و پختگی انقلاب است و این به معنای از کارافتادگی انقلاب نیست بلکه میتوان به عملکرد آن اعتماد کرد .
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی نیز در این مراسم گفت: در گذشته مسجد منشاء بسیاری از هنرهای ما مثل خوشنویسی و هنرهای تجسمی بود و در حال حاضر کانونهای فرهنگی هنری مساجد بستری برای اینگونه فعالیتها است.
حسین فرخنده اظهار کرد: برای تبلیغ و ترویج اصول اسلامی خود باید به سراغ شیوههای جدید برویم و تئاتر یکی از این نمونههاست، بنابراین باید زیباییهای تعالیم دینی و اسلامی را به وسیله هنر با شیوه زیبا ارائه بدهیم.
سرهنگ مجید فغانی، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه بجنورد نیز در ادامه این مراسم ضمن تاکید بر انسانسازی هنر گفت: هدف ما تربیت هنرمند متعهد و تشکیل مسجد طراز انقلاب اسلامی است.
حجت الاسلام رضا احمدیفر، رئیس ستاد اقامه نماز استان نیز دراین مراسم با اشاره به اینکه تئاتر بچههای مسجد ایده خوبی بود، تصریح کرد: بهتر است برنامههایی که برای گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگزار میشود از حالت تکراری خارج و به سمت برنامههای خلاقانه برود و ایده و اجرای برنامهها به دست جوانان سپرده شود.
گفتنی است، تئاتر بچههای مسجد از ۴ الی ۲۳ بهمنماه در سطح مساجد شهر بجنورد اجرا خواهد شد .
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