برنج کیفی کشاورزان در انبارها باقی مانده است

نایب رئیس انجمن برنج کشوردرگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به انباری شدن برنج کشاورزان درانبارکارخانجات برنج کوبی ،‌ افزود: توزیع بی رویه برنج و پایین بودن قیمت برنج در بازار در مقایسه با هزینه تمام شده تولید ازدلایل عمده انباری شدن برنج کیفی کشاورزان درانبارکارخانجات برنج کوبی است.

به گفته غلامعلی قربانی، این در حالی است که هم اکنون بازار برنج دراستان های شمالی کشور با رکود مواجه شده است به طوری که توزیع بی رویه برنج وارداتی و پایین بودن قیمت ها موجب شده که بازارخرید وفروش برنج دراین مناطق راکد شود.

وی تاکید کرد:‌ هرچند که هرساله ودرماه های آخرسال بازار برنج به دلیل کاهش تقاضا با رکود فصلی مواجه است اما امسال این رکود طولانی تر بوده است.

قربانی با انتقاد ازعدم صرفه اقتصادی کشت برنج برای کشاورزان ،‌ گفت: علی رغم افزایش نرخ تورم سالانه و قیمت‌ها درسال جاری اما امسال کشاورزان هرکیلو برنج خود را همانند سال گذشته یعنی با قیمت 1150 تا 1200 تومان می فروشند واین درحالی است که برای همین قیمت نیز خریداری در بازار وجود ندارد.