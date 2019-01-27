  1. استانها
  2. سمنان
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح سمنان:

تشکیل پرونده نیروهای مسلح استان سمنان در دادسرا ۲۵ درصد کاهش داشت

تشکیل پرونده نیروهای مسلح استان سمنان در دادسرا ۲۵ درصد کاهش داشت

سمنان - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سمنان بابیان اینکه در این حوزه ۶۵۰ پرونده نیروهای مسلح به دادسرا ارسال‌شده است، گفت: پرونده‌های ورودی نیروهای مسلح استان ۲۵ درصد کاهش داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم یونسی زرینی ظهر یک‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی ساختمان بسیج علمی و پژوهشی استان سمنان بابیان اینکه ۶۵۰ پرونده نیروهای مسلح سمنان طی ۱۰ ماه امسال به دادسرا ارجاع داده‌شده است، بیان کرد: در این حوزه خوشبختانه جرائم و ورودی پرونده‌ها ۲۵ درصد کاهش داشت.

وی بابیان اینکه بیشترین پرونده‌های این حوزه مربوط به جرائم ضرب‌وجرح و فرار از خدمات است، اضافه کرد: خوشبختانه ضمن کاهش جرائم ضرب‌وجرح پرونده‌هایی نظیر اختلاس و خودزنی در استان سمنان وجود ندارد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سمنان بابیان اینکه این نهاد وابسته به قوه قضاییه و مامور رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح است، ابراز داشت: با توجه به اینکه وظیفه این سازمان پیشگیری از جرم است ضمن رسیدگی به پرونده‌ها تلاش شد تا آموزش‌های لازم به نیروهای مسلح داده شود.

یونسی زرینی بابیان اینکه کاهش جرائم سربازان وظیفه و جمعیت کیفری زندانیان از مهم‌ترین اهداف مد نظر این سازمان است، تصریح کرد: با این رویکرد سمنان در جایگاه خوبی به نسبت سایر استان‌ها قرار دارد و میزان پرونده‌های وردی در این قیاس ۱۰ الی ۱۵ درصد کمتر از مابقی استان‌ها است.

وی بابیان اینکه در راستای تکریم انسان‌ها گام برمی‌داریم، اضافه کرد: کاهش جمعیت کیفری زندانیان مهم‌ترین دستاورد این سازمان محسوب می‌شود که خوشبختانه مردم استان سمنان از نظر ارتکاب جرم فرهنگ غنی و بالایی دارند.

کد مطلب 4524930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها