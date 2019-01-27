به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع کتابهای فست فودی و آفات آن، در ارتباط با حجتالاسلام و المسلمین احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.
سالک با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه فرهنگ مظلوم است، گفت: این مظلومیت را ما در کودکان و کتابهایی که برای آنها تهیه میشود شاهدیم. باید دید آموزش و پرورش و وزارت ارشاد تا چه اندازه برای کودکان سرمایهگذاری میکنند و چرا اقدامات لازم درباره ممیزیها انجام نمیشود.
وی افزود: این کتابها حاوی هیچگونه موضوعات معرفتی و انسانی نیستند و بیشتر حالت سرگرمی و گذراندن عمر دارند که در نهایت بر شخصیت روحی و روانی فرد اثر منفی خواهد گذاشت. با کتابهای فست فودی، حق عدهای از ناشران و نویسندگان که بر اساس تعهد و مسئولیت کار میکنند نادیده گرفته میشود. به نظر میرسد اشکال اصلی به نوع باور و مسئولیت کسانی که در این عرصه فعالیت میکنند، بر میگردد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: ما باید نسل آینده کشور را بر اساس معارف دینی و انسانی و ارزشها بسازیم. اخیرا تحولی در وزارت آموزش و پرورش ایجاد شده و امیدواریم به زودی این تحولات وارد جامعه شود. متاسفانه در فضای مجازی کودکان را به شنیعترین مسائل اخلاقی آلوده میکنند و رفتارهایی را در کودکان و زیر سن بلوغ میبینیم. دشمن به زیرساخت جامعه وارد شده و کودکان را هدف گرفته است.
سالک گفت: ما در حد توان اقدام کردیم و این مسئله را در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهیم کرد و پیگیریهای لازم را انجام خواهیم داد.
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