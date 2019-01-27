محققان یخ های قطب جنوب را سوراخ کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمودو، دانشمندان انگلیسی با استفاده از آب داغ حفره ای به عمق ۷۰۶۰ فوت در یخ های قطب جنوب ایجاد کردند این عمیق ترین حفره ای است که در غرب قطب جنوب ایجاد شده و هدف از انجام آن درک بهتر افزایش سطح آب دریا ناشی از تغییرات آب وهوایی است.

این پروژه توسط British Antarctic Survey انجام شده است. پروژه مذکور ۲۰ سال قبل آغاز شد اما تلاش آنها برای حفر یک سوراخ در سال ۲۰۰۴ میلادی موفقیت آمیز نبود. اما به نظر می رسد سال ها کار و برنامه ریزی سخت ثمربخش بوده است.

در ۸ ژانویه اعضای این تیم پس از ۶۳ ساعت حفاری مداوم توانستند به لایه های رسوبی زیر یخ برسند. این سوراخ ۱.۳ مایلی عمیق ترین سوراخی است که به وسیله مته آب داغ در غرب قطب جنوب ایجاد شده است. هنگامیکه محققان به انتهای ورقه یخی زیر رسوبات رسیدند، ابزارهای مختلفی را به داخل سوراخ فرستادند تا دما و فشار آب را بسنجند و هرگونه تغییراتی در یخ را رصد کند.

گروهی از محققان هم اکنون مشغول کار روی جریان یخ راتفورد هستند.