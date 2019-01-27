بهترین‌ های ورزش آذربایجان‌ شرقی تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بهترین‌ های ورزش استان آذربایجان ‌شرقی با نظرخواهی از کارشناسان، پیشکسوتان و خبرنگاران ورزشی با مشارکت باشگاه دبیری تبریز و هفته نامه تبریز برگزار و طی مراسمی معرفی می‌ شوند.

انتخاب بهترین ‌های ورزش آذربایجان ‌شرقی‌ در ۱۰ بخش بهترین فوتبالیست سال، ورزشکار سال، مربی سال، مدیر ورزشی سال، تیم سال، هیات ورزشی، بازیکن فوتسال، داور، ورزشکار زن و پدیده سال صورت می‌ گیرد.

این مراسم پیش از اتمام لیگ برتر و در اواسط اردیبهشت سال آینده برگزار و بهترین ‌های ورزش آذربایجان‌ شرقی معرفی و تجلیل می شوند.

اولین دوره انتخاب بهترین‌ های ورزش آذربایجان‌ شرقی در سال ۱۳۹۰ برگزار شد که براساس آن مهدی کیانی به عنوان بهترین فوتبالیست، یوسف کرمی به عنوان بهترین ورزشکار و فراز کمالوند به عنوان بهترین مربی آذربایجان‌ شرقی انتخاب شدند؛ همچنین تیم تراکتورسازی به عنوان بهترین تیم و هیات جانبازان به عنوان موفق ‌ترین هیات معرفی شدند.

در دومین دوره که به انتخاب تیم نیم قرن فوتبال تبریز اختصاص داشت، زنده یاد دکتر علیرضا نیک مهر، زنده یاد فیروز شیخ شایان میر مجید ناظمی مهدی بخشی زاده، علی اکبر استاد اسدی، امیر داداش ضیایی، سیروس دین محمدی، غلامرضا باغ‌آبادی، احد شیخ‌لاری، رسول خطیبی و حسین خطیبی با کسب بیشترین رأی در ترکیب تیم منتخب نیم قرن تبریز قرار گرفتند.

همچنین کریم باقری بازیکن تبریزی سابق تیم ملی با کسب اکثریت آرا تندیس بهترین بازیکن نیم قرن فوتبال آذربایجان را کسب کرد؛ کوشافر نیز به عنوان بهترین مدیر، بیوک صباغ بهترین مربی، آرش جابری بهترین سرپرست و فرهاد صداقت به عنوان بهترین داور نیم قرن معرفی شدند.