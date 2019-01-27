به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی درباره مهاجرت دانشجویان به کشورهای خارجی گفت: مهاجرت دانشجویان به کشورهای خارجی جدید نیست اما با توجه به اینکه اشتغال آن‌ها در کشور کم شده، تصمیم به مهاجرت می‌گیرند که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

وزیر علوم ادامه داد: رفتن دانشجویان به کشورهای خارجی دست وزارت علوم نیست و بخش عمده آن به سایر نهادهای کشور مرتبط است اما در حال حاضر این موضوع کم شده است.

غلامی یادآورشد: رفتن دانشجویان به کشورهای خارجی به دو شیوه صورت می گیرد روش اول اینکه دانشجویان توسط دانشگاه ها به دانشگاه های کشورهای خارجی اعزام می شوند که این روش بسیار کم شده، چون اکثر دانشگاه های داخل دارای دوره های دکتری هستند.

وی ادامه داد: اما در مورد اشخاصی که خود با هزینه شخصی و دریافت حمایت مالی از دانشگاه های معتبر به کشورهای خارجی اعزام می شوند نیز باید گفت، این یک شیوه رایج است.

وزیر علوم افزود: ایران در بین کشورهای فرستنده دانشجو جایگاه متعادلی را دارد و نگرانی از اینکه دانشجویان ما به کشورهای خارجی رفته و تحصیل می کنند نداریم، اما تلاش ما باید براین باشد که این دانشجویان را بعد از فارغ التحصیلی برگردانده و از ظرفیت آنها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: این موضوع نیازمند این است که در زمینه تحقق این امر طرح و برنامه داشته باشیم تا بتوانیم از ظرفیت این دانشجویان استفاده کنیم البته بخش کمی از این کار برعهده وزارت علوم است. بخش های قابل توجه ای از آن دست حوزه های مختلف است.

وزیر علوم درباره نامه روسای دانشگاه های وابسته به دستگاه ها به رئیس مجلس و اعتراض آنها نسبت به واگذاری و تعطیلی این دانشگاه ها نیز گفت: این مصوبه شورای عالی اداری کشور است همچنین یک بند در برنامه مصوب قانون برنامه ششم توسعه است.

وی ادامه داد: دستگاه ها و نهادهای دولتی نمی توانند دانشگاه داشته باشند و مراکز علمی باید زیر مجموعه وزارتین علوم و بهداشت قرار گیرند.

غلامی خاطرنشان کرد: برخی از نهاد ها از این قاعده مستثنی هستند به دلیل اینکه این مرکز را برای تربیت نیروی متخصص خود تشکیل داده اند، دانشگاه صداو سیما نیز در رشته هایی که برای رفع نیاز خودش دانشجو پذیرش می کند از این قاعده مستثنی است.