به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدحسین حسینی قزوینی صبح روز یکشنبه در همایش منادیان فاطمی(س) در اراک، اظهار داشت: دشمنان با تمام قدرت و توان برای نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران خواب های سنگین دیده اند و در این رابطه سال گذشته و امسال را در آزمون و خطا گذرانده اند، بنابراین باید هوشیار و بیدار باشیم.

وی افزود: بیش از ۳۰۰ ماهواره در خاورمیانه و دو سوم فضای مجازی در اختیار دشمن قرار دارد. دشمنان با تمام قوا رهبری و نظام را مورد هجمه قرار داده اند و می دانند با ضعیف شدن رهبری، نظام اسلامی را تضعیف کرده اند، چون رمز موفقیت نظام در دفاع از رهبری است.

حسینی قزوینی افزود: لذا در سال ۹۸ هم مانند همیشه برای خنثی کردن هرگونه توطئه‌های دشمن از هر لحاظ باید هوشیار و بیدار باشیم که در این زمینه برای هوشیاری کامل مقام معظم رهبری هم بارها و بارها تاکید فرمودند.

مدیر تحقیقاتی موسسه حضرت ولی عصر (عج) ادامه داد: البته دشمن در تحقق نقشه های خود موفق نخواهد شد و در پایان جز رسوایی چیزی برایش نخواهند ماند، اما مردم و مسئولان نباید غافل باشند.

وی با اشاره به فضایل حضرت فاطمه زهرا(س) دخت گرامی رسول اکرم(ص) و سبک زندگی این بانوی بزرگ اسلام بیان داشت: یکی از با اهمیت ترین فرازهای زندگی صدیقه کبری(س) دفاع از حوزه ولایت و امامت است که این مهم را باید در سرلوحه زندگی قرار دهیم.

حسینی قزوینی تصریح کرد: امروز دشمن از طریق فضای مجازی و ماهواره به زندگی خصوصی مردم راه پیدا کرده و جوانان و نوجوانان را تحت تأثیر آموزه های مخرب خود قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد: وظیفه هر پدر و مادر است که در کنار تأمین نیازهای مادی و معیشتی فرزندان، در تربیت فرزندان خود با فرهنگ اسلامی و اعتقادی و مذهبی برای دوری از گزند شیطان در جامعه تلاش کند.

مدیر تحقیقاتی موسسه حضرت ولی عصر (عج) بیان داشت: باید با دقت و هوشیاری با شبهاتی که در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می‌ شود مقابله کنیم و برای ارتقای سواد، دشمن شناسی و بصیرت افزایی مردم و خانوادها تلاش کنیم، چرا که دشمن برای تحقق نقشه‌های شوم خود علیه نظام جمهوری اسلامی از هر ترفند و دسیسه و حیله ای بهره می‌برد.

حسینی قزوینی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ایام فاطمیه بیان داشت: بایستی فضایل و سبک زندگی حضرت فاطمه(س) را در زندگی خود اعمال کنیم. بیاییم در این ایام فاطمیه زندگی حضرت فاطمه(س) را بررسی و بر اساس آن سبک و روش اسلامی زندگی خودمان را بنا کنیم و برای تداوم زندگی مان از زندگی حضرت فاطمه(س) الگو بگیریم. مردان و زنان خدایی در لابلای گرفتاری‌ها به مقام بالا می رسند. فرزندان را با خودمان به عزاداری و مجالس مذهبی و... ببریم و اعتقادات را با روح، پوست واستخوان فرزندانمان عجین کنیم.