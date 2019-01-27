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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۵

مدیر موسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر(عج):

ارتقای آگاهی و بصیرت اجتماعی در برابر هجمه‌های نرم دشمن ضروری است

ارتقای آگاهی و بصیرت اجتماعی در برابر هجمه‌های نرم دشمن ضروری است

اراک- مدیر موسسه حضرت ولی عصر (عج) گفت: ارتقای آگاهی و بصیرت اجتماعی در برابر هجمه های نرم دشمن، از ضرورت هایی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدحسین حسینی قزوینی صبح روز یکشنبه در همایش منادیان فاطمی(س) در اراک، اظهار داشت: دشمنان با تمام قدرت و توان برای نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران خواب های سنگین دیده اند و در این رابطه سال گذشته و امسال را در آزمون و خطا گذرانده اند، بنابراین باید هوشیار و بیدار باشیم.

وی افزود: بیش از ۳۰۰ ماهواره در خاورمیانه و دو سوم فضای مجازی در اختیار دشمن قرار دارد. دشمنان با تمام قوا رهبری و نظام را مورد هجمه قرار داده اند و می دانند با ضعیف شدن رهبری، نظام اسلامی را تضعیف کرده اند، چون رمز موفقیت نظام در دفاع از رهبری است.

حسینی قزوینی افزود: لذا در سال ۹۸ هم مانند همیشه برای خنثی کردن هرگونه توطئه‌های دشمن از هر لحاظ باید هوشیار و بیدار باشیم که در این زمینه برای هوشیاری کامل مقام معظم رهبری هم بارها و بارها تاکید فرمودند.

مدیر تحقیقاتی موسسه حضرت ولی عصر (عج) ادامه داد: البته دشمن در تحقق نقشه های خود موفق نخواهد شد و در پایان جز رسوایی چیزی برایش نخواهند ماند، اما مردم و مسئولان نباید غافل باشند.

وی با اشاره به  فضایل حضرت فاطمه زهرا(س) دخت گرامی رسول اکرم(ص) و سبک زندگی این بانوی بزرگ اسلام بیان داشت: یکی از با اهمیت ترین فرازهای زندگی صدیقه کبری(س) دفاع از حوزه ولایت و امامت است که این مهم  را باید در سرلوحه زندگی قرار دهیم.

حسینی قزوینی تصریح کرد: امروز دشمن از طریق فضای مجازی و ماهواره به زندگی خصوصی مردم راه پیدا کرده و جوانان و نوجوانان را تحت تأثیر آموزه های مخرب خود قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد: وظیفه هر پدر و مادر است که در کنار تأمین نیازهای مادی و معیشتی فرزندان، در تربیت فرزندان خود با فرهنگ اسلامی و اعتقادی و مذهبی برای دوری از گزند شیطان در جامعه تلاش کند.

مدیر تحقیقاتی موسسه حضرت ولی عصر (عج) بیان داشت: باید با دقت و هوشیاری با شبهاتی که در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می‌ شود مقابله کنیم و برای ارتقای سواد، دشمن شناسی و بصیرت افزایی مردم و خانوادها تلاش کنیم، چرا که دشمن برای تحقق نقشه‌های شوم خود علیه نظام جمهوری اسلامی از هر ترفند و دسیسه و حیله ای بهره می‌برد.

حسینی قزوینی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ایام فاطمیه بیان داشت: بایستی فضایل و سبک زندگی حضرت فاطمه(س) را در زندگی خود اعمال کنیم. بیاییم در این ایام فاطمیه زندگی حضرت فاطمه(س) را بررسی و بر اساس آن سبک و روش اسلامی زندگی خودمان را بنا کنیم و  برای تداوم زندگی مان از زندگی حضرت فاطمه(س) الگو بگیریم. مردان و زنان خدایی در لابلای گرفتاری‌ها به مقام بالا می رسند. فرزندان را با خودمان به عزاداری و مجالس مذهبی و... ببریم و اعتقادات را با روح، پوست واستخوان فرزندانمان عجین کنیم.

کد مطلب 4524938

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    نظرات

    • IR ۰۷:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      این همونیه که در برنامه تلویزیونی می خواست یک عدد بین 1000 تا 1100 بگه؟ به نظر شما حیف وقت نیست که صرف خواندن این مطالب بشود؟

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