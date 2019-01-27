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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۷

صبح امروز در تهران برگزار شد؛

تمرین مشترک شاگردان بنا با فرنگی‌کاران چین و کوبا

تمرین مشترک شاگردان بنا با فرنگی‌کاران چین و کوبا

تیم های کشتی فرنگی چین و کوبا صبح امروز با حضور در خانه کشتی تهران با اردونشینان تیم ملی کشورمان به تمرین پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم های کشتی فرنگی چین و کوبا پس از پایان رقابتهای بین المللی جام تختی که هفته گذشته در اندیمشک برگزار شد در ایران ماندند تا اردوی مشترکی را با اردونشینان تیم ملی کشورمان برگزار کنند.

در همین راستا شاگردان محمد بنا صبح امروز تمرینات مشترکی را در خانه کشتی تهران با فرنگی کاران تیم های چین و کوبا برگزار کردند.

این تمرینات در حالی برگزار شد که گروه دوم از فرنگی‌کاران منتخب کادر فنی تیم ملی نیز از روز ۱۰ بهمن ماه به خانه کشتی می آیند تا دومین مرحله از تمرینات خود پیگیری کنند.

کد مطلب 4524939

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