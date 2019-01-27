سرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی در مهران طی ۴۰ سال گذشته

نظام ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رغم اینکه در دوران دفاع مقدس و وقوع جنگ شهرستان مهران و ۲۳ روستای آن با خاک یسکان شد ولی این شهرستان پیشرفت های متعددی را شاهد بوده است.

وی گفت: در این چهل سال ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش نفت، گاز، سامانه گرمسیری و بازسازی مناطق جنگی در مهران هزینه شده است که چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تا سال ۹۲ بوده و ۸ هزار میلیارد تومان آن در دولت تدبیر امید بوده است.

ملکشاهی افزود: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ویژه برنامه های متنوعی در سطح شهرستان مهران برگزار می شود.

فرماندار مهران گفت: ۴۰۰ برنامه و همچنین ۴۰ برنامه ویژه و عمومی در سطح شهرستان مهران طی دهه فجر اجرایی می شود.

وی ادامه داد: از جمله این برنامه ها افتتاح ۳۵ طرح و پروژه عمرانی با بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در مناطق شهری و روستایی سطح شهرستان است.

وی گفت: همچنین از مقامات استانی و حتی مقامات کشوری دعوت گرفته شده که در شهرستان مرزی مهران که معراج بیش از شش هزار و ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس است، این خدمات افتتاح و کلنگ زنی شوند.