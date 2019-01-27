به گزارش خبرنگار مهر، حمید بردستانی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از محلات جنوبی بوشهر اظهار داشت: رفع مشکلات محلات جنوبی و ایجاد شرایط و تسهیلات لازم برای رفاه و آسایش مردم این محلات از مهم‌ترین اولویت‌های ماست و برای تحقق این مهم اهتمام می‌ورزیم.

وی با بیان اینکه محلات جنوبی بوشهر بر اساس سرشماری سال ۹۵ حدود ۴۷ هزار نفر جمعیت دارند افزود: این محلات شامل تنگک‌های ۱ و ۲ و ۳ و محلات سر تل، امامزاده، ریشهر و رایانی است که ۸۸۸ هکتار وسعت دارند.

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: محدوده محلات جنوبی شهر بوشهر که بخشی از آن در حریم ۱۰ کیلومتری نیروگاه اتمی واقع شده دارای مشکلات ساخت و ساز فراوانی است که با ضوابط و مقررات مصوب شهر بوشهر هماهنگ نیست.

بردستانی در ارتباط با اقدامات و کارهای کارشناسی صورت گرفته در ارتباط با ضوابط و مقررات این محلات یادآور شد: برگزاری جلسات کارشناسی در سطح اداره کل راه و شهرسازی- شهرداری و استانداری، برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۵ با حضور استاندار بوشهر، تصویب طرح در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان و تصویب طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان از جمله این اقدامات است.

وی بیان کرد: دفاع از طرح در کمیته کارشناسی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، دفاع از طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و تصویب آن در جلسه مورخ ۸ مرداد ۹۷ و ابلاغ طرح منوط به ظرفیت جمعیت پذیری با اعلام و تایید سازمان انرژی اتمی ایران ( این موضوع مورد موافقت قرار گرفته) نیز از دیگر اقداماتی است که در این راستا انجام گرفته است.

مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر بابیان اینکه طرح در آستانه ابلاغ است در زمینه مزایای طرح برای ساکنان محلات جنوبی بوشهر گفت: افزایش فضای کاربری مسکونی از ۱۸۷ هکتار به ۳۲۰ هکتار و رفع مشکل عمده فضاهای مسکونی موجود در اخذ انشعابات آب، برق، گاز و تثبیت کاربری آنها از مزایای این طرح است.

بردستانی افزود: افزایش سطح اشغال از ۳۵ درصد به ۶۰ درصد با تراکم ۱۲۰ درصد و متراژ پلاک‌ها به صورت یکسان ۲۴۰ متر مربعی، تعیین کل معابر و عقب‌نشینی و ساماندهی گذر ها و قابلیت اجرای گذرهای جدید و پیش بینی فضاهای عمومی اعم از بهداشتی، آموزشی، ورزشی و ...... بر اساس سرانه جمعیت و شرایط اقتصادی و اجتماعی ساکنین نیز از دیگر مزایای این طرح است.