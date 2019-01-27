سازمان آب و برق خوزستان از راه دور نمی تواند مشکلات را حل کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان با انتقاد شدید از سازمان آب و برق خوزستان از آنچه وی عدم انجام تعهدات این سازمان در قبال وظایف سازمانی خود عنوان کرد، افزود: دیروز شخصاً در روستاهای مسیر رودخانه دز حضور داشتم درحالی‌که کارشناس درجه دهم سازمان آب و برق خوزستان حضور نداشت.

وی عنوان کرد: منکر زحمات مدیران سازمان آب و برق خوزستان نیستم اما این‌طور نمی‌شود که مدیران سازمان آب و برق خوزستان به رغم اینکه از دیگر مسئولان در قبال عدم انجام وظایف گلایه می‌کنند اما خود کنترل از راه دور می‌خواهند مشکلات را حل کنند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: به مشکلات سازمان آب و برق خوزستان واقف هستم اما این مسئله دلیل کم کاری و بی تفاوتی نسبت به معیشت و زندگی مردم نمی‌شود. همه باید در این شرایط با هماهنگی بین بخشی مشکلات ناشی از سیل و بارندگی‌های پیش رو را حل کنیم.

شریعتی با انتقاد از سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نسبت به آنچه عدم اهتمام این سازمان نسبت به هشدارهای مدیریت بحران استان خواند گلایه کرد و گفت: کار جهاد کشاورزی خوزستان فقط توزیع کود میان کشاورزان نیست باید این سازمان در وقوع سیل و خسارت وارده به کشاورزان مسئول و پاسخگو باشد.

وی، شرکت متن (شرکت نفتی) را به کم کاری و بی عملی در این شرایط و عدم انجام تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی خود متهم کرد و گفت: شرکت متن اگر نمی‌خواهد به وظایف خود در قبال مردم استان انجام دهد باید در این تکلیف خود را مشخص کند.