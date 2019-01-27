به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی پیش در پی ترکیدگی لوله آب در خیابان شمس‌آبادی حدفاصل چهار راه قصر تا طالقانی بخش زیرین خیابان در کانال فاضلاب فرونشست کرد.

بر این اساس در حال حاضر آب لوله کشی در این منطقه از شهر قطع شده است اما بنا بر اعلام اداره کل آب و فاضلاب استان اصفهان این مشکل تا ساعت ۱۵ امروز حتما رفع می شود.

همچنین در این مطنقه ترافیک نیمه سنگینی حاکم شده است و رانندگان بهتر است از مسیرهای جایگزین اسفاده کنند.

گفتنی است به دنبال این حادثه نیروهای پلیس راهور، خدمات شهری، ترافیک و بازرسی شهرداری نیز در محل حادثه فرونشست برای تصمیم گیری حضور یافتند.