ضرورت عملیاتی سازی مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی ظهر یکشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان، افزود: باید تمام دستگاه ها تلاش و همکاری لازم برای اجرای مصوبات و پروژه های حوزه اقتصاد مقاومتی را داشته باشند.

گوهرگانی خواستار ارائه گزارش از روند اجرای کار پتروشیمی های دهدشت و گچساران شد و بیان داشت: این موضوع در دستور کار اقتصاد مقاومتی باقی خواهد ماند.

گوهرگانی گفت: باید تلاش شود که مشکلات پیش روی تحقق پتروشیمی های گچساران و دهدشت احصا و در راستای رفع آنها گام برداریم.

معاون اقتصادی استاندار گفت: جوانان جویای کار ما به تحقق این پروژه ها امید دارند و باید برای بهره برداری هرچه سریعتر از پروژه ها گام برداریم

گوهرگانی با بیان اینکه همکاری دستگاه ها در تهیه نقشه پروژه (جی نف) با اداره پست ضروری است، ابراز داشت: دستگاه های هدف نهایت همکاری لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: این پروژه از پروژه های اقتصاد مقاومتی محسوب شده و همکاری تمامی دستگاه ها برای اجرای این پروژه مورد تاکید است.

معاون اقتصادی استاندار به استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب استان در بخش های صنعت و کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز باید اقدامات توسعه ای و هدفگذاری ها را داشته باشیم.